'Ursinho Pooh: Sangue e Mel 2' tem mais violência e personagens demoníacos

"Ursinho Pooh: Sangue e Mel" chegou aos cinemas no ano passado e chamou a atenção dos fãs de terror ao imaginar o querido urso amareço de uma maneira demoníaca. Agora, um novo longa é lançado, com ainda mais violência e mais personagens.

Com o sucesso do primeiro filme, o orçamento dobrou para o segundo. "Ursinho Pooh: Sangue e Mel" custou US$ 50 mil; já "Ursinho Pooh: Sangue e Mel 2" recebeu US$ 100 mil de orçamento.

O aumento possibilitou que o diretor Rhys Frake-Waterfield colocasse ainda mais violência no filme. Há uma cena de massacre que acontece durante uma festa na qual dezenas de jovens são assassinados em sequências violentas, explícitas e com muito (mas muito) sangue.

Cena do filme "Ursinho Pooh: Sangue e Mel 2" Imagem: Divulgação

Novos personagens são introduzidos. Além de Pooh, vemos o Tigrão, Leitão e o Corujão.

A origem dos vilões é explicada. Neste filme, somos apresentados aos motivos do porquê o Ursinho Pooh existe, tem traços humanos e é bastante violento. Inclusive, o motivo é sinistro e envolve o protagonista Christopher Robin, aqui interpretado pelo também produtor do longa, Scott Chambers.

Olha o spoiler! Há uma espécie de cena pós-créditos. Pooh e Leitão são mortos durante o filme, mas a sequência mostra a ressurreição dos dois. O Corujão fala sobre seus planos sinistros sobre o futuro enquanto vemos as cabeças dos dois personagens começa a se recompor.