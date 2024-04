Rock Rec: Maior festival de rock do Nordeste estreia reunindo veteranos

O público nordestino, amante do rock e nostálgico dos anos 80, acaba de ganhar um novo festival na agenda. O Rock Rec, que promete ser o maior festival de rock do Nordeste, estreia neste dia 4, às 18h, na área externa do Centro de Convenções, prometendo 10 horas de festa. Para agradar o público 30 mais para o qual o festival é destinado, a produção reuniu os veteranos do rock nacional. O line up principal conta com Capital Inicial, Paralamas do Sucesso, Biquini, Nando Reis, Humberto Gessinger, Nação Zumbi e Charlie Brown Jr. Os ingressos, que custam entre R$ 120 e R$ 240 ficam à venda até a véspera do show.

A estrutura conta com três palcos, sendo que em dois deles, grandes nomes do rock nacional se apresentam sem intervalo para passagem de som. O terceiro palco, chamado Downtown, será comandado pelas bandas da cena local. São elas: MacFly, Parachutes, Papaninfa, Downtown Band e VitRaiz, que misturam pop e rock dos anos 70 a 90 em seu set list. Alguns shows vão acontecer simultaneamente.

Com quase cem por cento dos ingressos vendidos, o festival tem presença garantida de fãs dos estados de Alagoas, Paraíba, Ceará, Rio Grande Norte e de outras regiões do Brasil. Organizador, Augusto Acioli afirma que o Festival preenche uma lacuna de grandes festivais na região Nordeste.

A gente sentia falta de um grande festival de rock no Nordeste. Agora, esse público não precisa mais se deslocar. O festival será anual e em 2025 será bem maior, podendo chegar a dois dias. Augusto Acioli

Com quase quatro décadas de trajetória, a banda que por muito tempo ficou conhecida como Biquini Cavadão e, agora, atende apenas por Biquini, está na linha de frente do festival. Dona de hits nostálgicos como Zé Ninguém, Vento Ventania e Tédio, além de veterana, ela traduz bem a mistura de rock e memória afetiva

O vocalista, Bruno Gouveia, contou a Splash que, ao participar deste festival, se sente em casa duplamente. "Tocar no Recife sempre é uma grande alegria para gente e tocando em um festival 30 mais para nós, que somos quase quarenta mais, é até tranquilo. A gente conta a nossa história com canções que ficaram eternizadas, seja para quem era pequeno nos anos 80 ou para quem já participava da cena local", explica.

Fontes de inspiração e padrinhos de batismo do Biquini, Os Paralamas do Sucesso também agitam a estreia do Rock Rec. Durante a sua apresentação no último Carnaval do Recife, Herbert Vianna destacou a sua relação com a cidade, especialmente através do manguebeat, que tem a Nação Zumbi como pedra fundamental.

Em carreira solo, há décadas, o gaúcho Humberto Gessinger e o paulista Nando Reis, não devem deixar o público saudoso dos Engenheiros do Hawaii e Titãs, respectivamente, preocupados. Em seus set list clássicos como Infinita Highway e Os cegos do Castelo têm lugar reservado.

No fim dos anos 90, com Chico Science ainda vivo, Hebert e companhia se apresentaram em diversos palcos no circuito Sudeste e Nordeste. Os cariocas gravaram Manguetown no Acústico MTV. Os clássicos que misturam ska, reggae, rock, samba e pop vão embalar o público nordestino sedento de rock e saudade.

E por falar na banda da casa, Nação Zumbi, o show no Rock Rec acontece em um momento importante da carreira da banda eternizada pelo líder Chico Science. Este ano, o icônico álbum Da Lama ao Caos celebra 30 anos de carreira e este show ocorre antes do início da turnê de comemoração, que começa no dia 25.05, no Festival Torá, em Porto Alegre.

A banda que tem Jorge Du Peixe (vocal), Dengue (baixo) e Toca Ogan (percussão), como membros da formação original e os convidados Marcos Matias e Da Lua (tambores), Tom Rocha (bateria) e Neilton Carvalho (guitarra) acaba de chegar de uma turnê intensa pela Europa.

A infraestrutura do evento conta com praça de alimentação, áreas open bar e de venda de bebidas, espaço Instagramável com réplica de artistas em tamanho real e guitarras. Além de posto médico e ambulância. Os portões abrem pontualmente, às 18h.



SERVIÇO

Rock Rec Festival

Quando: 4 de maio de 2024, às 18h

Onde: Área Externa do Centro de Convenções de Pernambuco

Ingressos: R$ 120 e R$ 240 no site Meep e em lojas físicas de Ingresso Prime