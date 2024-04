'Nunca foi sobre rock': sertanejo no Rock in Rio é 'uma conversa antiga'

Rock in Rio completa 40 anos em 2024 e traz uma novidade: a inclusão da música sertaneja no line-up. Chitãozinho & Xororó, Luan Santana, Ana Castela e Simone Mendes subirão juntos ao Palco Mundo no dia 21 de setembro.

Além de sertanejo, o dia 21, apelidado de "Dia Brasil", vai trazer somente artistas nacionais para homenagear diferentes estilos musicais. Outros nomes confirmados são Capital Inicial, Daniela Mercury, Ney Matogrosso, Cabelinho, Filipe Ret, Glória Groove, Jão, Ludmilla, Luísa Sonza e Lulu Santos, Zeca Pagodinho e Alcione.

Rock in Rio nunca foi sobre rock. É só olhar o cartaz da primeira edição O line-up da primeira edição, em 1985, tinha James Taylor, George Benson, Elba Ramalho, Ney Matogrosso, AC/DC. Rock é atitude.

Roberta Medina

Apesar do nome levar a palavra "rock", o termo faz alusão ao verbo "to rock", em tradução literal ao português, "mandar bem". Filha do criador do festival, Medina explica que o Rock in Rio foi criado logo após o fim da Ditadura Militar, época em que jovens buscavam liberdade de expressão. Ao mesmo tempo, naquela época, acreditava-se "juntar pessoas de raça e credos diferentes dava problema, especialmente jovens".

"Se a gente tivesse feito para roqueiros, para agradar um estilo musical, não seria um movimento e nunca chegaria a um milhão e meio de pessoas. Nasce para mostrar que é tudo isso junto. A expectativa era [de que fosse] caótica, mas foi maravilhoso, no final das contas, são pessoas se conectando através da música", completa ela.

Nos últimos anos, o festival tem aberto as portas para diferentes estilos musicais — muito além do pop e rock que marcam a história dele. Em 2019, Anitta levou o funk para o palco mundo. Em 2022, o pagode e o samba chegaram aos palcos do festival com Ferrugem, Thiaguinho e Maria Rita.

Não sei dizer se [o sertanejo] é o único estilo que falta, mas é uma conversa antiga. Realmente, chegou a hora. Temos um momento muito bacana: a própria música brasileira está se entrelaçando. Sai desse lugar, 'mas é rock, 'o que o sertanejo está fazendo aí?' Não, são todos estilos. As pessoas pediram [sertanejo].

Roberta Medina

Line-up ainda não está totalmente completo e festival ainda aguarda confirmações. Rock in Rio acontecerá nos dias 13, 14, 15, 19, 20, 21 e 22 de setembro na Zona Oeste do Rio de Janeiro e receberá 100 mil pessoas por dia.

Xororó celebra sertanejo no Rock in Rio

Em conversa com Splash, cantor revelou que recebeu ligação de Zé Ricardo após amigo em comum compartilhar contato. "Falei: 'Zé, já está ok da minha parte, mas o Chitãozinho vai cair das pernas, porque ele falava: 'poxa, o Rock in Rio pra mim tem um pequeno defeito: não tem música sertaneja'".

E esse ano o [Roberto] Medina teve a ideia. Pra gente foi uma grande emoção. Somos artistas com mais de 50 anos cantando música sertaneja, a gente vem de uma época que não tinha espaço na mídia. Tocar no Rock in Rio mostra que realmente a música não tem fronteira.

Xororó

Dupla vai subir ao lado de parceiros de longa data. "Tivemos o privilégio de cantar uma música da novela ['Terra e Paixão] com a Ana. Foi um sucesso. A gente vai fazer a música ['Sinônimos'] lá. A gente já tem algumas parcerias com o Luan há um certo tempo. Júnior, meu filho, também estará no palco cantando. É legal que vai ter a Orquestra Sinfônica de Heliópolis. E convidei hoje um grande amigo que disse ok na hora, o Andreas Kisser, vai tocar com a gente também algumas coisas."

Dia Brasil

Em evento para jornalistas e convidados, o Rock in Rio anunciou nesta segunda-feira (29) mais de 70 nomes para o Dia Brasil. Os shows temáticos acontecerão em diferentes palcos e terão 1h30 de duração cada. Nesse dia, não haverá headliner, nem atrações gringas.

Serão shows em homenagem a diferentes gêneros: rock, sertanejo, MPB e trap, no Palco Mundo; pop, samba e rap, no Palco Sunset; Bossa Nova, Soul e Jazz, no Global Village; Funk, Música Clássica e Baile de Favela, no Espaço Favela.

Festival ainda anunciou o lançamento da música "Deixa o Coração Falar", composta por Zé Ricardo, um dos curadores do festival, para marcar o aniversário de 40 anos do evento. Ivete Sangalo, Iza, Jão, Gloria Groove, Ludmilla, Alcione, Mart'nália, Paula Lima, Daniela Mercury, Majur, Margareth Menezes, Rael, MC Daniel e Fernanda Abreu são algumas das vozes que embalam a canção.

Todos os direitos da música e do videoclipe serão revertidos para o projeto Ação da Cidade e Gerando Falcões. Festival quer doar 1,5 milhão de pratos de comida e apoiar 250 famílias do Morro da Providência, no Rio de Janeiro, com o projeto Favela 3 — que pretender deixar o "espaço digital, digno e desenvolvido".

Os confirmados até agora no Rock in Rio 2024

13 DE SETEMBRO

Palco Mundo: Travis Scott, 21 Savage, Ludmilla e Matuê (com participação de TETO e WIU)

Palco Sunset: MC Cabelinho e Coral das Favelas, Orochi com Chefin e convidado, Veigh e Kayblack, Funk Orquestra convida MC Daniel, Rebecca e MC Soffia

New Dance Order: Deadmau5

14 DE SETEMBRO

Palco Mundo: Imagine Dragons, OneRepublic, Zara Larsson e Lulu Santos

Palco Sunset: NXZero, Banda James, Kingfish e Penélope com Pato Fu

Espaço Favela: Dennis DJ

New Dance Order: DJ Snake

15 DE SETEMBRO (Dia DO ROCK)

Palco Mundo: Evanescence, Journey, Os Paralamas do Sucesso e Avenged Sevenfold

Palco Sunset: Deep Purple, Incubus, Planet Hemp convida Pitty, Barão Vermelho

19 DE SETEMBRO

Palco Mundo: Ed Sheeran, Charlie Puth, Joss Stone e Jão

Palco Sunset: Gloria Groove

Espaço Favela: Xande de Pilares

20 DE SETEMBRO (DIA DELAS)

Palco Mundo: Cyndi Lauper, Karol G e Katy Perry e Ivete Sangalo

Palco Sunset: Luedji Luna convida Xênia França e Tassia Reis, IZA, Tyla e Gloria Gaynor

Espaço Favela: Pocah

New Dance Order: Alison Wonderland

Global Village: Angélique Kidjo

21 DE SETEMBRO (DIA BRASIL)

Palco Mundo

Rock: Capital Inicial, Detonautas, Nx Zero, Pitty Rogério Flausino e Tony Garrido.

Sertanejo: Chitãozinho e Xororó, Junior, Orquestra Heliópolis, Ana Castela, Luan Santana e Simone Mendes.

MPB: Carlinhos Brown, Daniela Mercury, Majur, Margareth Menezes e Ney Matogrosso.

Trap: Cabelinho, Filipe Ret, Kayblack, Matuê, Orochi, Ryan SP e Veigh.

Palco Sunset

Pop: Duda Beat, Glória Groove, Jão, Ludmilla, Luísa Sonza e Lulu Santos.

Samba: Zeca Pagodinho, Alcione, Diogo Nogueira, Jorge Aragão, Maria Rita e Xande dos Pilares.

Rap: Criolo, Djonga, Karol Conká, Marcelo D2 e Rael.

Global Village

Bossa Nova: Bossacucanova (participação de Cris Delano), Leila Pinheiro, Roberta Menescal e Wanda de Sá.

Soul: Banda Black Rio, Claudio Zoli e Hyldon.

Jazz: Léo Gandelmann, Jonathan Ferr, Antônio Adolfo e Joabe Reis.

Espaço Favela

Funk: Livinho, MC Don Juan, MC Dricka, MC Hariel, MC Ig e MC PH.

Música Clássica: Nathan Amaral e Orquestra Jovem da Sinfônica Brasileira.

Baile de Favela: Buchecha, Cidinho e Doca, Funk Orquestra, MC Carol, MC Kevin O Chris e Tati Quebra Barraco.

22 DE SETEMBRO

Palco Mundo: Shawn Mendes, Akon e Ne-Yo

Palco Sunset: Mariah Carey

Espaço Favela: Belo