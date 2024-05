Record mostra momento em que Guipa abre caixa forte em A Grande Conquista

Guipa não resistiu à tentação e abriu uma caixa forte em A Grande Conquista 2 (Record) nesta terça-feira (30).

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no mundo dos realities? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

O momento foi exibido no programa ao vivo de hoje. A Record mostrou a reação do participante após decidir abrir o item.

Na situação, o radialista disparou: "Eu vou [aceitar]. Fechou [após Fred anunciar que ficou com o dinheiro e as consequências]".

Ao contrário do vileiro, outros representantes não cederam. Fábio Gontijo e Andreia de Andrade — que representaram as casas Laranja e Azul — optaram por não abrir a caixa.

A Grande Conquista: Caixa forte foi instalada na área externa Imagem: Reprodução/PlayPlus

Consequências após tentação

Guipa contou para os colegas da Casa Verde sobre o ocorrido. "A comida vai ser precificada, mas R$ 10 mil é muita comida, e eu ganhei R$ 10 mil", afirmou.

A tentação trouxe consequências para ele e para a casa. Guipa foi punido individualmente, indo direto para a terceira Zona de Risco. Já a Casa Verde vai receber apenas metade da quantidade de alimentos amanhã (1).

A Grande Conquista - Enquete: Você gostou de Anahí e Cel irem para Mansão? Resultado parcial Total de 143 votos Sim, eles mereceram 20,28% Não, tinha outras pessoas mais interessantes 72,73% Não sei, ainda sinto que não conheço a maioria dos participantes 6,99% Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 143 votos

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney, Bárbara Saryne e Lucas Pasin

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Kerline Cardoso