O dia em que Madonna conheceu Chorão no Rio

Graziela Gonçalves, viúva do Chorão, em entrevista à Rolling Stones Brasil:

Em 2010, durante show do Falcão e Os Loucomotivos, projeto de Marcelo Falcão, Jesus Luz surpreendeu Chorão e Graziela e apresentou Madonna. "Estávamos nas arquibancadas superiores, de frente para o palco do lado direito e escutamos alguém chamando: 'Chorão, Chorão'. Era o Jesus Luz, que é um menino super simpático, bacana e muito fã do Alexandre (Chorão)."

"O Jesus, muito de boa e naturalmente, chamou a Madonna e falou: 'Quero lhe apresentar para esse cara que sou muito fã e ele é incrível. O nome dele é Chorão, e essa é a esposa dele, a Graziela"

Madonna, que estava com duas pessoas, foi até o casal e os cumprimentou. "Ela estava com mais duas pessoas além do Jesus. Não sei se eram maquiadores, assistentes de figurino ou amigos dela mesmo. Mas ela veio até nós, nos cumprimentou, sorriu e muito simpática falou: 'Nice to meet you' [Prazer em conhecê-los]".

Graziela ficou impressionada principalmente com a altura da cantora, que tem 1,61m. "Ela tem aquele ar diferenciado que você fala: 'Essa pessoa não é desse planeta, sabe?' No entanto, a maior impressão que ficou para mim foi o quanto a Madonna é pequena. Eu tenho 1,70 m de altura e ainda estava de salto alto, então fiquei gigante perto dela".

Segundo ela, o artista se emocionou ao ficar frente a frente à cantora. "O Chorão tinha uma admiração, sim, pela Madonna. Não importava se ela cantava pop. Ele era um cara eclético demais, muito reconhecedor e admirava o trabalho dela, pois sabia a artista que ela era".

O casal evitou tietar Madonna e não tirou foto com a rainha do pop. "A gente sabe que naquele momento tudo o que o artista quer é ficar na dele, sem tietagem por perto. Então, nem quisemos tirar foto com ela, ficamos bem na nossa mesmo"

Após Marcelo Falcão mencionar Madonna no palco, ela não ficou muito tempo no local e foi embora. "Não deu nem trinta segundos e ela sumiu, porque todo mundo começou a olhar para o canto em que ela estava".

Apesar do encontro breve, Graziela guardou o momento na memória. "Foi um encontro rápido e natural, mas que está guardado na memória. Eu e o Chorão parecíamos duas crianças tietes, mas segurando a onda. Falávamos um para o outro: "Será que isso está acontecendo mesmo?".