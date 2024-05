Atriz e ex de Momoa admite problemas financeiros e pânico: 'Fundo do poço'

Colaboração para Splash, no Rio de Janeiro

A atriz australiana Simmone Jade, 51, conhecida por seu papel em "Baywatch: Hawaii" e ex-noiva de Jason Momoa, desabafou sobre as dificuldades financeiras e confessou ter ataques de pânico.

O que aconteceu

Ela admitiu os problemas financeiros e de saúde no reality show australiano The Summit, em que competiu para ganhar um prêmio de US$ 1,09 milhão, equivalente a aproximadamente R$ 5 milhões.

Os últimos três anos foram os mais difíceis da minha vida. Simmone Jade

Por essa razão, ela enfrentou problemas de saúde. "E isso causou muita ansiedade, depois de uma semana de ataques de pânico consecutivos, que levaram à queda maciça de cabelo. Havia grandes pedaços caindo, então tive que raspar tudo. Você perde o cabelo e é um grande golpe psicológico".

Eu apenas me escondi. Eu me escondi de tudo e de todos durante anos. Simmone Jade

Mudança de carreira. Os problemas financeiros vieram após o fim de "McLeod's Daughters". Ela contou, então, que abandonou o trabalho como atriz e se encontrou em um emprego em uma fazenda de gado na zona rural de Queensland. Ela ainda se mantinha financeiramente com uma loja de roupas online.

Porém, a pandemia da covid-19 trouxe uma crise, e ela admitiu que chegou ao "fundo do poço". "Eu coloquei tudo que tinha nisso. Foi sem dúvida a situação mais estressante em que já passei. Foi um grande impacto mental e, no início do ano passado, sofri um impacto físico quando perdi todo o meu cabelo devido ao estresse".

O fundo do poço foi onde me encontrei. E só há realmente um caminho a seguir a partir daí... e esse é para cima. Simmone Jade

Ela e o ator Jason Momoa ficaram juntos por seis anos. O relacionamento ocorreu entre 1999 e 2005, e eles ficaram noivos em 2004.