MC May visita túmulo de Anderson Leonardo: 'Te perdoei sim'

MC May visitou o túmulo de Anderson, do Molejo, que morreu na última sexta (26), aos 51, em decorrência de um câncer.

O que aconteceu

Nas imagens divulgadas pela cantora, ela aparece colocando flores no túmulo do Anderson.

"Te amo meu amigo, meu tudo. Eu te perdoei sim", escreveu ela na legenda em seu Instagram.

Ao Extra, ela falou sobre. "Vim hoje porque eu respeitei a família dele, que não me deixou ir ao enterro. Levei flores para ele e rezei. A pessoa que ele mais amou acabou de sair do lugar onde ele está enterrado. Estou sofrendo muito."

Eles estiveram juntos em 2022 e ela, que é uma mulher trans, tem uma tatuagem com o rosto do artista no braço. "Fiquei conhecida mundialmente e agradeço muito ao Anderson do Molejo. Hoje eu sou conhecida como a ex-mulher dele".

Estou muito triste. Lembro muito dos momentos bons que a gente passou e a tatuagem do rosto dele vai ficar eterno no meu braço. MC May

O músico havia descoberto um câncer inguinal em outubro de 2022 e após três meses anunciou que estava curado. Entretanto, em maio de 2023, ele recebeu o diagnóstico da doença, desta vez, nos testículos e estava em fase de tratamento.

Denúncia de estupro

Em fevereiro de 2021, o cantor de pagode foi acusado de ter estuprado um jovem de 21 anos. Maycon Douglas Pinto de Nascimento Adão, mais conhecido como MC Maylon, denunciou que o estupro aconteceu em um hotel em Sulacap, na Zona Oeste do Rio de Janeiro.

"Quando entramos, ele começou a me agredir, me deu um tapa na cara. Durou uma hora e não sei quantos minutos. Eu nunca ia esperar isso dele. Quando ele penetrou em mim, senti muita dor", declarou.

Anderson Leonardo negou as acusações de estupro. Contudo, confirmou ter tido relações sexuais consensuais com o bailarino. No depoimento à polícia, disse ser inocente e informou estar sendo vítima de chantagens pelo jovem.