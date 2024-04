Hit de novela, dueto com Maria Bethânia: Almério é fruto de ecos de Cazuza

Almério, dono da voz aguda que se soma a da consagrada Maria Bethânia em "Quero Você", trilha do remake de Renascer, é natural de Altinho, região Agreste de Pernambuco — a 160 km do Recife. O hit é parte do recém lançado "Neste Exato Momento", terceiro álbum de estúdio e quinto da carreira, que traz ainda duetos com Zélia Duncan e Mariana Aydar, além de outras composições assinadas por mulheres, que revela a força feminina da produção.

O artista afirma estar vivendo o melhor momento da carreira. A música tema do casal principal de Renascer, composta entre 2018 e 2019, foi apresentada à Bethânia por meio da produtora musical Ana Basbaum. "Em menos de 20 minutos ela retorna: 'Bethânia amou, se emocionou, vai gravar com você'. Ela [Bethânia] renovou as minhas águas", crava.

Almério reconhece o peso que a participação de Maria Bethânia — que em agosto inicia turnê ao lado do irmão Caetano Veloso — traz ao seu novo trabalho. "Escrevi um poema depois que toquei com Bethânia no qual resumo quem é essa deusa para mim. Ela tem o poder de tocar o entendimento das essências. Inclusive, ela disse [para] que eu musicasse esse poema", explica.

Além da força feminina, o cantor evoca a amizade e os laços duradouros no novo álbum — completos ainda com Juliano Holanda, produtor musical com quem cultiva intimidade, e as cantoras Ceumar e Joana Terra, que integram há muito tempo o ciclo de amizade do artista

Com 21 anos de carreira, Almério considera que tem um lado feminino muito forte. Por isso, celebrou tantas mulheres neste álbum. Zélia Duncan divide com ele "Neste Exato Momento", canção que dá nome ao álbum. Já Mariana Aydar e Juliana Linhares estão em "Beijo, Beijo". Além disso, sete canções do álbum são assinadas por mulheres.

Para o artista, o momento atual é o mais importante da sua carreira. "Eu estou muito feliz por estar na trilha de uma novela que se chama Renascer, algo que estou vivendo agora, um renascimento, em um álbum autoral que eu não lanço desde 2016", comemora. Filho do pracista [motorista que conduzia pessoas de Altinho a Caruaru] Heleno Alves, e da dona de casa Ana Maria Menezes, Almério cresceu em um ambiente conservador. A busca por se descobrir como pessoa e como artista teve influência direta na música de Cazuza.

Na década 90, o irmão de Almério foi trabalhar em Caruaru, a 30 km de Altinho, e trouxe o álbum Burguesia, de Cazuza. À época, os irmãos não tinham aparelho de som com tocador de CD, então, Almério teve que se contentar em ler as letras das canções impressas no encarte. "Então eu fiquei apenas lendo o encarte. Eu pensava no que ele queria dizer com aquelas letras", relembra.

Dois anos mais tarde, o irmão consegue comprar um Discman e acoplar na radiola para, finalmente, escutar o compact disc. "Depois disso, Cazuza virou o meu terapeuta, o meu melhor amigo. Eu sofri bullying na escola por causa da minha orientação sexual, então, quando eu escutava 'eu te avisei, vai à luta, marca o teu ponto na justa o resto deixa para lá', me dava uma coragem, eu chegava na escola empoderado", afirma.

A influência de Cazuza na vida do artista transcende para o palco. "Eu tenho influência de Cazuza como artista, mas tenho também de Cássia, Ney Matogrosso, cantor que eu acho que vem do futuro", pondera. A relação de Almério com o lendário frontman do Barão Vermelho foi celebrada no álbum "Tudo é Amor - Almério canta Cazuz".

No álbum, que tem produção de Pupilo e Marcos Preto, Almério abraçou a missão de apresentar Cazuza com um olhar agrestino para a nova geração. "Ao final das gravações, eu tive uma febre galopante, resultado da entrega que empreendi neste álbum", afirma. Tudo é Amor tem releituras de Vai à luta, Brasil, Cobaias de Deus, Blues da Piedade e outros clássicos.

Além de "Tudo é Amor", o artista gravou "Almério e Martins ao vivo no Parque", "O acaso casa", álbum gravado com a cantora baiana Mariene de Castro e que remete às raízes da dupla nordestina, "Desempena", produção que o projetou nacionalmente pela produtora Natura Musical. O artista lança "Neste Exato Momento" no dia 2 de maio, às 20h, no Teatro do Parque, em Recife.

Serviço

Show: Almério - Nesse Exato Momento - Estreia Nacional

Quando: 02.05, às 20h

Local: Teatro do Parque, rua do Hospício, 81, Boa Vista, Recife, PE

Quanto: R$ 80 (social) e R$ 100

Ingressos: disponíveis pelo Sympla