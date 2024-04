"Hell's Kitchen" e "Stereophonic" empatam com maior número de indicações ao Tony Awards de 2024

(Reuters) - O musical "Hell's Kitchen", da cantora Alicia Keys, e a peça "Stereophonic", inspirada no rock dos anos 1970, lideraram as indicações para os prêmios Tony de 2024, a maior honraria do teatro norte-americano, seguidos por "The Outsiders", "Cabaret at the Kit Kat Club" e "Appropriate".

As indicações, anunciadas pelo comitê do Tony nesta terça-feira, também incluem várias nomeações para "Merrily We Roll Along", "Water for Elephants", "Purlie Victorious: A Non-Confederate Romp Through the Cotton Patch" e "Suffs".

Os vencedores serão anunciados na cerimônia de 16 de junho, que também marca o 77º aniversário da premiação que homenageia os talentos da Broadway.

"Hell's Kitchen" e "Stereophonic" receberam 13 indicações cada, enquanto "The Outsiders", baseado no romance para jovens adultos de S.E. Hinton, de 1967, e na adaptação cinematográfica de Francis Ford Coppola, de 1983, recebeu 12 indicações e "Cabaret at the Kit Kat Club", uma versão do musical de 1966, recebeu nove indicações.

Os indicados para melhor ator em uma peça são William Jackson Harper, Leslie Odom, Jr., Liev Schreiber, Jeremy Strong e Michael Stuhlbarg, enquanto os indicados para melhor ator de musical são Brody Grant, Jonathan Groff, Dorian Harewood, Brian d'Arcy James e Eddie Redmayne.

As concorrentes a melhor atriz em uma peça são Betsy Aidem, Jessica Lange, Rachel McAdams, Sarah Paulson e Amy Ryan. As indicadas para musicais são Eden Espinosa, Maleah Joi Moon, Kelli O'Hara, Maryann Plunkett e Gayle Rankin.

A cerimônia, no Lincoln Center, em Nova York, contará com a presença da atriz Ariana DeBose, que retorna como apresentadora, informou o comitê.

(Por Susan Heavey)