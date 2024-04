Fãs fazem plantão no Copacabana Palace para tentar ver Madonna

"É naquela janela ali que a Madonna vai aparecer?", questiona a secretária Giselle de Andrade, 50, apontando para o alto do Copacabana Palace, no Rio de Janeiro. "Não, é daquela outra ali", responde com propriedade a cuidadora Fernanda Molinillo, 46.

O diálogo aconteceu na manhã de terça-feira, embaixo de um sol já castigando, em meio a uma pequena aglomeração que se forma onde a rainha do pop está hospedada e fará show neste sábado (4).

A cantora chegou na capital carioca no início da tarde de segunda (29), e desde então curiosos passam pelo local sonhando em ver "nem que seja a sombra", conforme torce a comerciante Marta Barros, 61.

"Sou fã desde nova e lembro quando ela namorava Jesus Luz", detalha ela, segurando um pôster com várias fotos de pessoas no mar. Ela vende ensaios fotográficos nas areias de Copacabana e diz que mandou fazer um totem no tamanho real da Madonna para quem quiser tirar uma foto, e aproveitar para divulgar sua empresa, claro.

"Ainda vou tentar ser notada pela Madonna. Quem sabe ela não faz uma foto comigo? Trabalho com fotógrafo argentino profissional", idealiza a carioca, dona da marca O Mar Tá Pra Foto.

Fãs de Madonna fazem plantão no Copacabana Palace Imagem: Luiza Souto/Colaboração para Splash

Fernanda Molinillo, 46, saiu do Centro da Cidade para "ver se a Madonna sai para passear".

"Pra mim, só existem duas artistas: a Madonna e a Xuxa. Fazia coleção de matérias e fotos das duas, mas uma amiga me roubou tudo", lamenta a cuidadora.

Além de fazer plantão no Copacabana Palace, Fernanda mandou fazer uma camisa com foto da Madonna e planeja chegar às 6h de sábado para tentar ver artista de perto, mesmo com previsão de sol forte.

"Estou acostumada com show e calor. Já dormi em fila para ver Xuxa", ela justifica.

Giselle, que é fã desde a adolescência, já se programou para revezar um lugar na areia com amigas.

"Pretendo vir de manhã à praia e já emendar. Mas até lá venho dar uma olhada. É muito legal viver isso, saber que ela está perto.

Show no Rio

Palco do show de Madonna sendo montado em Copacabana Imagem: Caiano Midam/Divulgação

O show acontece no dia 4 de maio a partir das 21h45. O palco foi montado em frente ao hotel Copacabana Palace, como acontece no réveillon, em direção ao bairro do Leme. No total, serão 16 torres para equipamentos de iluminação, vídeo e áudio. TV Globo, Multishow e Globoplay transmitirão o evento.

Expectativa de público é de 1,5 milhão de pessoas, dizem prefeitura e governo. Será o maior show da carreira da cantora. O palco principal começa às 19h, com DJs — incluindo o Diplo. Show de Madonna começa às 21h45, com 2h de duração.

Investimento da prefeitura em infraestrutura é de R$ 10 milhões. Os órgãos públicos do Rio se uniram na "operação Madonna". O esforço conjunto vai até o dia 6. Serão acionados 3.200 policiais militares, com 64 viaturas e 65 torres de observação, para garantir a segurança do público. Além disso, o local contará com três postos médicos com 30 ambulâncias de UTIs e 80 maqueiros, e 550 cabines sanitárias.

The Celebration Tour - Madonna na Praia de Copacabana

Data: 4 de maio, sábado, às 21h45

Local: Praia de Copacabana