'Beijo de Madonna em Britney Spears ajudou a entender minha bissexualidade'

Colaboração para Splash, do Rio de Janeiro

*Depoimento de Bruna Santiago Oliveira, 31, professora, de São Bernardo do Campo, São Paulo

Comecei a gostar de Madonna aos 11, devido à guerra no Iraque. O ano era 2003 e a vi na televisão lançando o clipe de "American Life", censurado em seguida pelas críticas que ela fazia contra o então presidente dos Estados Unidos George Bush. Vê-la desafiando o poder do presidente dos EUA me chamou muita atenção.

Ela tinha acabado de lançar um álbum e todos os dias chegava da escola e assistia aos seus clipes, e conhecia mais sua história.

Naquele mesmo ano de 2003, ela deu o famoso beijo na boca da Britney Spears e Christina Aguilera, no VMA (Video Music Awards), o que me levou ao delírio. Pensei: 'como ela tratava com tanta naturalidade o que todo mundo tinha preconceito, vergonha?'

Eu não me entendia ainda como bissexual, mas descobri isso graças à Madonna. Aquele beijo me ajudou a entender que tudo bem ser livre, dona dos meus desejos. E levei minha namorada pela primeira vez em casa no último Natal. Super me apoiaram.

E parece que tudo aconteceu naquele ano de 2003: meu irmão faleceu aos 11 meses e tinha acabado de me mudar para Peruíbe, São Paulo. Não conhecia ninguém, minha mãe entrou em depressão, e acompanhar a carreira da Madonna foi uma válvula de escape. Eu passei a colecionar fotos, revistas, CDs e DVDs na época.

Meu pai sabia da minha paixão pela Madonna, mesmo morando distante de mim. Em 2008 o reencontrei depois de 5 anos longe, e ganhei uma revistinha dessas que vem em jornal e que falava da cantora. Ele tinha guardado por meses para me dar de presente. Tenho ela até hoje como lembrança do carinho e da sensibilidade que ele teve.

Aos 19 anos, realizei o maior sonho da minha vida e fui ao show da Madonna, no Morumbi, em São Paulo. Ainda consegui pegá-la passando o som. Um ano depois, fiz uma tatuagem no pulso com o nome dela.

Bruna Santiago Oliveira, 31, professora, de São Bernardo do Campo, São Paulo Imagem: Reprodução

Esperei muito que ela trouxesse esse show para o Brasil, para ouvir clássicos como "Open your heart", "Like a virgin"e "Like a prayer" num mesmo espetáculo.

Chegarei ao Rio com a minha namorada na noite do dia 3 e voltaremos dia 5, quando completo 32 anos. Ou seja: o show ainda será meu presente de aniversário.

The Celebration Tour - Madonna na Praia de Copacabana

Data: 4 de maio, sábado, às 21h45

Local: Praia de Copacabana