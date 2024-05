Nathana e Cibelle retomam 'treta do limão' em A Grande Conquista

Nathana Britto e Cibelle Mestre bateram boca em A Grande Conquista 2 (Record) e reascenderam a "treta do limão e do café". Alguns vileiros reclamaram que os alimentos tinham sumido, sido escondidos e até roubados.

O que aconteceu

A esteticista comentou sobre o jogo e reclamou: "De jogo, está tudo certo. O negócio é falar que uma pessoa roubou uma coisa".

Cibelle a interrompeu: "Hora que chegar, você fala para quem achou, você conta essa mesma historinha.

Nathana se defendeu: "Uma coisa que é do geral aqui não tem como roubar. Roubar é pegar alguma coisa da sua bolsa, botar na minha e levar embora para a minha casa". A gerente comercial retrucou: "Eu não nasci ontem".

Ana Paula se intrometeu e criticou Cibelle. Ela apontou que a vileira foi errada de levantar o assunto antes de os participantes disputarem a prova da Zona de Risco.

Aos gritos, Nathana disparou: "Você ficou p*ta porque foi para a Zona de Risco e quis causar... se você falou de roubo, você vai ser processada. Vou pegar os vídeos".

Cibelle ainda apontou que a "batata dela estava assando". No final da discussão, a chamou de louca e disse que ela estaria na próxima Zona de Risco.

