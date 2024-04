Anahí e Cel se salvam e vão para a Mansão de A Grande Conquista

Anahí e Cel se livraram da segunda Zona de Risco de A Grande Conquista 2 (Record) e vão para a Mansão quando acabar a fase da Vila.

Quem vai para a Mansão de A Grande Conquista

Anahí e Cel se salvaram e vão para a Mansão. Eles foram os mais votados da segunda berlinda e, por isso, garantiram suas vagas na segunda fase. Rachel Sheherazade anunciou que eles vão saber apenas quando saírem da Vila.

Eles vão receber um bilhete dourado dando a notícia. "Por enquanto, vão ficar confinados no hotel até a Mansão começar", explicou.

A Grande Conquista: Anahí e Cel são os primeiros confirmados da Mansão Imagem: Reprodução/Record

Além deles, outros 15 participantes se livraram da segunda Zona de Risco. Foram eles: Ana Paula, Brenno, MC Mari, Carolina, Andreia, João Pinto, Cátia Paganote, Lipe, Charles, Ysani, Taty Pink, Michael, Maizy, Danilo e MC Jey Jey.

O que aconteceu

Nesta segunda-feira (29), 15 vileiros deixaram a competição. Eles foram os menos votados pelo público.

Foram eles: Bruno Cannan, Di Silva, Fabricio Almeida, Ingrid, Jordana, Leonardo Saavedra, Márcia Barroz, Nelsão Fênix, Nemo, Neuma, Rita, Tatiane, Thay Sampaio, Theo Black e Zuckerman.

