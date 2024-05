A Grande Conquista: Anahí e Cel descobrem que vão à Mansão e ficam chocados

Anahí e Cel foram surpreendidos com a notícia de que vão para a Mansão de A Grande Conquista 2 (Record).

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no mundo dos realities? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

Os dois acharam que tinham sido eliminados na segunda-feira (29). Eles saíram com os 15 eliminados da 2ª Zona de Risco, mas foram os mais votados da berlinda.

A Record exibiu a reação dos primeiros confirmados da Mansão. A dupla celebrou a conquista.

Anahí e Cel choraram com o bilhete dourado e agradeceram a oportunidade de seguir no jogo. Nele, a produção avisou que eles estavam garantidos na Mansão.

Confira a reação de Any e Cel ao descobrirem que já estão na fase da Mansão 🥰 #AGrandeConquista pic.twitter.com/GDeEnrb9k1 -- A Grande Conquista (@agconquista) May 1, 2024

A Grande Conquista - Enquete: Você gostou de Anahí e Cel irem para Mansão? Resultado parcial Total de 144 votos Sim, eles mereceram 20,14% Não, tinha outras pessoas mais interessantes 72,92% Não sei, ainda sinto que não conheço a maioria dos participantes 6,94% Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 144 votos

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney, Bárbara Saryne e Lucas Pasin

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Kerline Cardoso