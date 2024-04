Radamés diz que foi pivô da separação de Belo e Viviane Araújo

Radamés Furlan, 38, expôs na tarde de hoje, que teve um caso extraconjugal com Viviane Araujo, 49, no período no qual ela estava casada com Belo, 50.

O que aconteceu

A informação foi divulgada pela jornalista Fábia Oliveira, do Metrópoles, e confirmada para a Quem pela assessoria de imprensa do jogador de futebol.

Expondo a verdade: "Eu sempre quis falar, porque a Viviane sempre sai como a coitadinha, como a vítima, mas eu não tive voz e preferi me calar, deixar de lado. Mas, como surgiu meu nome, me sinto no direito de contar a verdade".

Traiu Belo: "Não sei se ela traiu [o Belo] com outras pessoas, mas era eu que estava no momento e isso eu posso provar".

Radamés ainda contou que ele e Viviane se conheceram no final de 2005 e passaram a se envolver romanticamente.

A rainha de bateria do Salgueiro se separou de Belo em 2007. "Foi coisa de menino, de imaturo, de menino sem muito juízo. Eu acabei me envolvendo, não me orgulho disso. Me arrependo muito de ter me envolvido com uma mulher casada", disse o ex-Fazenda.

Viviane ficou com o atleta por 10 anos.