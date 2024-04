Rock in Rio terá pela 1ª vez dia sertanejo com Luan e Chitãozinho e Xororó

O Rock in Rio terá pela primeira vez um dia dedicado ao sertanejo. Splash apurou que Luan Santana, Chitãozinho e Xororó, Simone Mendes e Ana Castela se apresentam no dia 21 de setembro no festival.

A reportagem tentou contato com a organização do evento, que ainda não retornou. Mais nomes ainda serão divulgados em breve.

O que aconteceu

Essa é a primeira vez que o gênero sertanejo, um dos mais ouvidos no Brasil, ganhará os palcos do Rock in Rio, criado em 1985 e que teve Queen e Iron Maiden como algumas das atrações principais.

Essa mistura de estilos musicais, que já virou uma das marcas do evento, garantiu um dos momentos mais marcantes: em 2001, Carlinhos Brown recebeu uma "chuva" de garrafas atiradas pelo público ao se apresentar no dia do metal.

Os confirmados até agora no Rock in Rio 2024

- Dia 13/9

Palco Mundo

Travis Scott, 21 Savage, Ludmilla e Matuê (com participação de TETO e WIU)

Palco Sunset

MC Cabelinho e Coral das Favelas, Orochi com Chefin e convidado, Veigh e Kayblack, Funk Orquestra convida MC Daniel, Rebecca e MC Soffia

New Dance Order

Deadmau5

- Dia 14/9

Palco Mundo

Imagine Dragons, OneRepublic, Zara Larsson e Lulu Santos

Palco Sunset

NXZero, Banda James, Kingfish e Penélope com Pato Fu

Espaço Favela

Dennis DJ

New Dance Order

DJ Snake

- Dia 15/9

Palco Mundo

Evanescence, Journey, Os Paralamas do Sucesso e Avenged Sevenfold

Palco Sunset

Deep Purple, Incubus, Planet Hemp convida Pitty, Barão Vermelho

- Dia 19/9

Palco Mundo

Ed Sheeran, Charlie Puth, Joss Stone e Jão

Palco Sunset

Gloria Groove

Espaço Favela

Xande de Pilares

- Dia 20/9

Palco Mundo

Cyndi Lauper, Karol G e Katy Perry e Ivete Sangalo

Palco Sunset

Luedji Luna convida Xênia França e Tassia Reis, IZA, Tyla e Gloria Gaynor

Espaço Favela

Pocah

New Dance Order

Alison Wonderland

Global Village

Angélique Kidjo

- Dia 21/9

Palco Mundo

Chitãozinho e Xororó

Luan Santana

Simone Mendes

Ana Castela

- Dia 22/9

Palco Mundo

Shawn Mendes, Akon e Ne-Yo

Palco Sunset

Mariah Carey

Espaço Favela

Belo