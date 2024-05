Lan Lanh relembra 1º encontro com Nanda Costa: 'Ela chegou com uma cachaça'

Logo no primeiro encontro, que só vingou após os esforços de uma cupido especial, Lan Lanh, que completa 10 anos de relacionamento com a atriz Nanda Costa, mostrou uma personalidade doce e delicada, diferente das impressões de quem a via apenas como a percussionista rock n'roll.

No programa "Maria vai com os Outros", do Canal UOL, Lan Lanh contou que, enquanto escolheu um espumante rosé para o primeiro encontro, Nanda chegou com uma cachaça por acreditar que a bebida combinaria com Lan, que na verdade não é adepta do destilado.

Eu super doce, toda gay, com uma rosé, bem gay. E Nanda com uma cachaça. Ela falou 'P***a, uma percussionista de Cassia Eller, rock n' roll, cabelo, tatuagem'. Mas eu sou assim, eu sou doce. Lan Lanh

No começo do relacionamento, Lan, romântica, queria se aproximar, conversar, conhecer mais sobre Nanda, que tinha um comportamento oposto, conta a percussionista. "Ela chegou cantando, me jogando, e eu 'Peraí'. Vamos fazer um trabalho de base aqui'".

Mas Lan Lanh não chegou até Nanda sozinha. Amiga da atriz e da percussionista, Emanuelle Araújo, que divide o trio Moinho com Lan e Toni Costa, interpretou o cupido da vida real para aproximar o casal que hoje são mães das gêmeas Kim e Tiê.

À época, Lan vivia o fim de um relacionamento de 13 anos. Nanda Costa começou a procurar um apartamento no condomínio onde as duas amigas e colegas de banda já moravam. Foi Emanuelle que avisou Lan Lanh de que uma nova vizinha solteira estava prestes a chegar.

Quando a Nanda mudou para o condomínio, eu não sabia se ia dar certo as duas, mas a Lan estava em uma fase muito triste, e eu sei que ela é geminiana. Puxa um assunto e ela já ficou ótima. Emanuelle Araújo

Quando Nanda se mudou para o condomínio das amigas, Lan Lanh tinha acesso a uma vista da janela da atriz, o que intensificou o namoro entre as duas. "Quando acendia uma luz vermelha lá eu dizia 'Pega fogo, cabaré' [...] Botou o abajur vermelho, está querendo[...]".

"Maria Vai com os Outros" em Universa UOL:

Novos episódios da segunda temporada de "Maria Vai com os Outros" entram na programação do Canal UOL toda quinta-feira. A transmissão também fica disponível no Youtube de Universa.

Agradecimento: Casa da Glória