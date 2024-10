Sexo na hidro: affair de Vini Jr. agitou água de banheira em reality da MTV

Maju Mazalli, 29, ganhou uma festa surpresa organizada por Vini Jr., 24, na Espanha. A influenciadora digital é apontada como affair do jogador de futebol.

Quem é Maju

Ela nasceu em Marília, no interior de São Paulo, e ganhou projeção após participar do reality show "De Férias Com o Ex" (2017). Famosa retornou ao programa em 2021, na 7ª temporada da atração.

Maju e Lincoln Lau protagonizaram cenas de sexo na banheira, durante a 7ª temporada. Eles agitaram as águas da hidromassagem na suíte master.

Influenciadora está de volta ao programa neste ano, no "De Férias com o Ex: Diretoria". A primeira temporada da nova versão estreou em 6 de junho de 2024.

Famosa acumula mais de 978 mil seguidores no Instagram. Ela usa o perfil para compartilhar imagens de trabalhos, publicidade de produtos de beleza e registros de viagens luxuosas.