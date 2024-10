Chico Barney: equilíbrio em enquetes aponta risco de Sacha ser eliminado

O equilíbrio revelado em enquetes aponta para o risco de Sacha ser eliminado de A Fazenda 16 nesta quinta-feira (31), segundo análise feita pelo colunista Chico Barney em bate-papo com Bárbara Saryne durante o Central Splash.

Camila, Sacha e Yuri foram os indicados para a sexta roça do programa. Luana, por sua vez, foi a vencedora da sétima Prova do Fazendeiro e ficou de fora da berlinda. O menos votado será eliminado na noite de hoje.

Às 11h45, a enquete do UOL mostrava que Sacha e Yuri estavam praticamente empatados na preferência do público do portal (com 36% cada) para a permanência no reality show da Record. Camila estava atrás e somava apenas 27,58%. A enquete do UOL não tem influência na votação oficial da emissora.

Eu fiquei chocada com esse empate técnico aí. Não é nem técnico, porque às vezes é uma diferença ali de pouquinho e o deles tá exatamente igual. É chocante, mas eu fico preocupada com essa divisão de volta.

Bárbara Saryne

[Empate] numérico, né? Aqui, veja só, tá tudo bem próximo. Uma diferença de 5, 6 pra cada um. O Sasha ficando com 38. A Camila com 34. Eu acho, eu acho, que existe sim o risco do Sasha ser eliminado na noite de hoje.

Chico Barney

Formação de roça

Gilsão começou a formação e devolveu a indicação em Yuri — que o indicou na última roça.

Na sequência, Sacha —o mais votado da sede— puxou Camila para a baia. Já na formação, o Resta Um foi substituído pelo poder do lampião. Com ele, Sidney indicou Luana e Gui, e Gilsão precisou indicar o quarto roceiro entre eles. O fazendeiro indicou Luana. A peoa, por sua vez, vetou Camila da prova.

Luana venceu a sétima Prova do Fazendeiro e escapou da berlinda, deixando Camila, Sacha e Yuri com um pé fora de Itapecerica da Serra. O menos votado será eliminado na quinta-feira (31).

A Fazenda 2024 - enquete UOL: quem você quer que fique na 6ª roça? Resultado parcial Total de 257231 votos 27,33% Camila 36,34% Sacha 36,33% Yuri Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 257231 votos

