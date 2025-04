'Interessante porque é feita por mim': Viola é presidente dos EUA em 'G20'

Viola Davis, 59, se jogou de cabeça em "G20", filme que chega amanhã ao catálogo do Prime Video. Além de atuar em cenas de ação desafiadoras, a estrela norte-americana também assina a produção do longa que a transforma em presidente dos Estados Unidos.

Os Estados Unidos, assim como o Brasil, nunca tiveram uma mulher negra no comando das decisões executivas. Em entrevista a Splash, Viola reflete sobre a semelhança política e falta de liderança que represente minorias sociais, mas tira o foco da busca por uma "presidente mulher e negra". O foco, segundo ela, deve ser "encontrar alguém capaz, que pode vir em qualquer corpo".

Nós, mulheres negras, somos a população que mais cresce em termos de educação nos Estados Unidos. Nós somos dignas. E, se alguém tem visão e capacidade de liderar qualquer país, de qualquer forma, eu apoio essa pessoa.

Viola Davis

Viola não almeja o cargo na vida real, mas se orgulha de representá-lo na ficção —uma mulher negra madura. "O que torna ela mais interessante é que sou eu interpretando, com o meu corpo. E ela ainda é muito humana, vulnerável. Ela tem síndrome do impostor. É mãe de uma adolescente rebelde. Todos esses aspectos mostram um ser humano que foi eleito presidente. E tudo isso está lá, na tela. É essa mistura que salta aos olhos."

Mas o que Viola faria se, hipoteticamente, fosse eleita presidente no mundo real? "As pessoas me perguntam isso o tempo todo. Se fosse para dar uma resposta imediata, eu diria que não sei. Mas acho que qualquer líder precisa saber ouvir. Ouvir as pessoas, entender suas necessidades, o que vai ajudá-las a alcançar seu potencial. Ouvir é essencial."

Preparação para 'G20'

No filme, a presidente dos Estados Unidos é uma heroína que se preocupa com a fome no mundo. Danielle Sutton está em uma viagem para a cúpula do G20 na África do Sul. No momento em que os 20 líderes das maiores economias do mundo estão reunidos, um golpe mundial —que une violência e deep fake— é deflagrado, com o objetivo de derrubar a economia global e enriquecer o golpista interpretado por Antony Starr, um investidor de criptomoedas.

Após o golpe, apenas Sutton e o presidente da Inglaterra conseguem fugir do salão, mas é ela quem encabeça toda a estratégia para salvar os líderes detidos, o mundo e sua família —que também corre perigo, em especial seus filhos adolescentes. Sutton precisa usar toda a sua expertise militar, adquirida na época em que lutou em uma guerra, para reverter o jogo.

Dirigido pela mexicana Patricia Riggen, "G20" é um filme com muitas cenas de ação, que exigiram preparação intensa de Viola. A atriz dispensou o uso de dublês em diversas cenas. A jovem Marsai Martin, 20, vive a filha rebelde de Sutton e também se destaca nas cenas mais físicas.

Você não se prepara para salvar o mundo, nem para matar [um personagem] (risos), mas se prepara para as cenas de ação. Treinamento com armas, levantamento de peso? Você se prepara para tudo isso: como usar uma arma, como segurá-la, onde apontar. E, acredite, você precisa ter coragem para realmente atirar. Isso é difícil. Mas gosto de fazer isso fingindo, se for para atuar, na vida real, não.

Viola Davis

Viola Davis recebeu Regina Casé e Lázaro Ramos em pré-estreia no Rio Imagem: Victor Chapetta / AgNews

Em casa no Brasil

Viola passou o último fim de semana chuvoso no Rio de Janeiro para divulgar o filme e não escondia a felicidade. "Me sinto em casa", disse ao discursar antes da exibição do filme para convidados no Morro da Urca, cartão-postal da cidade. A frase foi repetida em diversas entrevistas a jornalistas brasileiros.

Essa conexão é como se apaixonar, sabe? É como quando me apaixonei pelo meu marido. Ele apareceu no set e eu pensei: 'É isso'. E senti o mesmo quando vim ao Brasil pela primeira vez, durante 'Mulher Rei' (Prime Video, 2023). É amor. É como encontrar um lar, encontrar seu povo, seu lugar. Algo que te entende, te enxerga, onde você se sente plenamente você mesma.

Viola Davis

Não à toa, Viola criou a Axé, uma produtora audiovisual em Salvador, ao lado de seu marido, Julius Tennon. Ela conta que fãs brasileiros podem esperar projetos criados especialmente para o Brasil, em conjunto com Mauricio Mota. "Estamos tentando tirá-los do papel. Esses projetos demoram, às vezes levam anos, porque, mais uma vez, estamos tentando encontrar um lar para eles."

Além disso, a atriz não deixa de frisar o carinho por um casal bem conhecido da TV brasileira, Taís Araujo e Lázaro Ramos. "Vocês, brasileiros, são pessoas do coração. Vivem com o espírito. A primeira vez que a vi, ela [Taís Araujo] veio à minha casa. Foi algo do destino. Ela estava na minha sala de jantar e conversamos por horas. Foi um daqueles momentos em que você encontra os seus."