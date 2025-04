Há 20 anos, Charles e Camilla se casavam e perdiam perdão por traições

Há exatos 20 anos, o então príncipe Charles e Camilla Parker Bowles finalmente se casavam. A cerimônia aconteceu 35 anos depois de eles se conhecerem e após muitas adversidades: casamentos infelizes e repletos de infidelidade, a chocante revelação de que os dois tinham um longo caso extraconjugal e a morte da princesa Diana.

Como foi o casamento

Charles e Camilla anunciaram o noivado em fevereiro de 2005. O casal nunca deu muitos detalhes do noivado, mas Camilla confirmou que Charles se ajoelhou para pedi-la em casamento: "Claro [que ajoelhou]! Ainda estou voltando à realidade", disse Camilla, pouco depois do anúncio, ao jornal The Telegraph.

Os príncipes Harry e William rejeitavam a ideia de os dois se casarem. Em seu livro, "O Que Sobra", príncipe Harry diz que ele e o irmão "suplicaram" para o pai não se casar novamente, temendo controvérsias e comparações com Diana, apesar de aprovarem Camilla como companheira. Ele afirma que Charles "não respondeu" aos pedidos.

A cerimônia precisou ser adiada em um dia porque o papa João Paulo 2º morreu. Como herdeiro do trono, Charles representou a rainha no funeral.

Além disso, Camilla teve sinusite na semana do evento e estava tão nervosa no dia que "não conseguia sair da cama". Ela estava extremamente preocupada com a repercussão do casamento e com a reação do público. O estresse era tanto que ela acabou calçando sapatos diferentes no carro, a caminho da cerimônia, o que divertiu Elizabeth 2ª.

No dia 9 de abril de 2005, houve uma cerimônia civil para apenas 28 convidados. Entre eles, os filhos de Charles, os príncipes William e Harry; os filhos de Camilla, Tom Parker Bowles e Laura Lopes. Também estavam presentes os irmãos de Charles, a princesa Anne e os príncipes Edward e Andrew, e as sobrinhas Eugenie e Beatrice.

Charles e Camilla deixando a cerimônia civil de casamento, em 2005 Imagem: Getty Images

A rainha Elizabeth 2ª e o príncipe Philip não compareceram à cerimônia civil. Os dois faltaram por questões religiosas: não seria apropriado para a rainha, como chefe da Igreja Anglicana, comparecer ao casamento civil de duas pessoas divorciadas. A monarca, porém, participou da bênção religiosa e ofereceu um chá em Windsor para celebrar a ocasião.

Em seguida, houve uma "bênção religiosa" na Capela de St. George, na qual Charles e Camilla precisaram pedir perdão pelas traições. "Reconhecemos e lamentamos nossos múltiplos pecados e maldades que, de tempos em tempos, gravemente cometemos, por ações, palavras e atos contra Tua Divina Majestade, provocando, muito justamente, Tua ira e indignação contra nós. Nós nos arrependemos sinceramente e sentimos muito por nossos erros", leram Charles e Camilla, segundo o livro "O Rei" (Editora BestSeller).

Em pé, da esquerda para a direita: Harry, William, Charles, Camilla, Tom Parker Bowles e Laura Lopes. Sentados, da esquerda para a direita: príncipe Philip, rainha Elizabeth 2ª e o Major Bruce Shand Imagem: Getty Images

Camilla quebrou a tradição real e não usou uma tiara no casamento. Em vez disso, a noiva optou por dois chapéus decorados com penas.

O casal passou a lua de mel na Escócia, na propriedade real de Balmoral. Foi por lá que eles fizeram a primeira aparição pública após o casamento, a caminho da igreja Crathie Kirk, em Aberdeenshire.