Hadballa desabafa sobre vida pós-BBB: 'Não sei se quem é cancelado se cura'

Hadson Nery, o Hadballa do BBB 20, desabafou sobre sua vida após a participação no reality show em entrevista ao Camarote do Chico Barney, destacando que o cancelamento do público com os ex-brothers é muito pesado e acaba prejudicando de diversas formas.

Não sei se, na real, todos os cancelados se curam, não sei. Eu que estou aqui fora não consigo enxergar isso. Não tenho trauma. Não é trauma, pelo fato de que eu digo que foi uma das melhores experiências da minha vida. Mas que causou cicatrizes. Muitas portas fechadas.

Se eu não fosse para o embate mesmo, tivesse enfrentado o sistema, cara, eu poderia ter feito uma besteira. Eu vou ser sincero, o negócio é pesado, irmão. O negócio é muito pesado.

O ex-participante do Big Brother Brasil afirmou ainda que a qualidade do programa caiu por isso, já que poucas pessoas se dispõem a entrar no reality, arriscando pagar o preço de ser cancelado fora da casa.

Hoje está ruim porque o público fez isso. O cancelamento. Quem está querendo pagar o preço de chegar lá, ter sua vida revirada do avesso, ter um linchamento gigantesco?

E por isso eu digo que é um erro da produção. Está faltando de novo ter aquele feeling, aquele tato deles, entendeu? Para resgatar a essência de pessoas que queiram ir lá e que não se importem para o cancelamento ou algo do tipo.

Hadballa concluiu sua opinião sobre o cancelamento dizendo que se sentiu mal e citou exemplo de outro ex-BBB que compartilhou o mesmo sentimento.

É um game, é um jogo. As pessoas não podem ser crucificadas para o resto da vida. Eu achava que tinha cometido um crime. Não cometi nenhum crime, gente. Eu sou o que não saiu com processo.

Eu tenho uma prova viva da minha edição. Posso falar dele aqui, Victor Hugo, que realmente, de fato, falou a verdade para muita gente aí nos programas que ele foi.

O Victor Hugo ligava 3h30, 4h da manhã, dizendo que ia fazer m**** com a vida dele, que ele não estava mais aguentando. As pessoas parecem que não esqueciam, parece que ele tinha errado como se tivesse matado alguém.

BBB: 'Se eu faço metade do que ele faz, sou algemado': Hadballa detona Davi

O ex-participante do Big Brother Brasil 20 Hadson Nery, mais conhecido como Hadballa, falou que seria algemado e preso se tivesse as mesmas atitudes de Davi Brito, campeão do BBB 24.

Sou hater da mentira, do mau-caratismo. Esse cara enganou o Brasil. Agora, o que eu falo tanto, ataco tanto o Davi, a questão é simples: se é o Hadballa fazendo 10% das cagadas, das mentiras, do mau-caratismo que esse cara tem, eu estaria algemado hoje.

Assista ao trecho da entrevista:



Hadballa diz que foi 'injustiçado' no BBB 20: "Dois pesos, duas medidas"

Hadballa declarou também que foi injustiçado em sua participação no Big Brother Brasil 20 e se comparou a Davi Brito, campeão do BBB 24, dizendo que foi uma situação de 'dois pesos, duas medidas'.

Cara, isso que eu não entendo. O público julgou nove homens por atitudes bem menos piores, bem menos impactantes. É um ressentimento, mas atenção, do que o público transformou. Do que o público transformou esse cidadão campeão. Particularmente, pessoal não é nenhum.

Eu acho que aí são dois pesos, duas medidas. Mas eu só não entendia porque é dois pesos, duas medidas.

Assista ao trecho da entrevista:

