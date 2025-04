'Perspectivas além do jogo': o que esperar da volta de 'The Last of Us'?

A espera está chegando ao fim! A segunda temporada de "The Last Of Us" estreia no próximo domingo, na HBO e na Max. Inspirada no jogo de videogame de Neil Druckmann, a série vai mostrar, nos novos episódios, como está a vida dos protagonistas Joel (Pedro Pascal) e Ellie (Bella Ramsey) cinco anos após os acontecimentos que encerraram a primeira temporada.

Você vai ver mais dos personagens que você ama em diferentes facetas e vamos ter novas perspectivas que você não conseguiu ver no jogo. Então, esperamos que você veja as coisas que gostou do jogo, se você jogou, e também curta mais desse mundo que você ama se veio assistindo pela TV.

Halley Gross, coprodutora executiva de "The Last Of Us", em entrevista para Splash

Após o massacre dos vagalumes

"The Last Of Us" mostra as consequências de um surto causado pela mutação do fungo cordyceps que transformou os humanos em criaturas violentas, chamadas de infectados. Após 20 anos vivendo num cenário apocalíptico, o contrabandista Joel Miller recebe a missão de levar a jovem Ellie para o grupo vagalumes para ajudar na descoberta da cura.

Ellie não pode ser infectada pelo fungo, e seu DNA pode ser a chave da cura da doença. Ao fim da primeira temporada, Joel entrega Ellie ao grupo dos vagalumes e é informado que a adolescente é imune ao fungo por já ter nascido com o cordyceps no DNA. Apesar de ser a chave da cura, a vida da jovem seria sacrificada nos estudos devido ao crescimento do fungo em seu cérebro. Joel então se enfurece e promove um massacre para resgatá-la.

Em final de temporada de 'The Last of Us', Joel (Pedro Pascal) resgata Ellie (Bella Ramsey) Imagem: Liane Hentscher/HBO

Após cinco anos do massacre contra o grupo dos vagalumes, o passado de Joel e Ellie os alcança, levando-os a um conflito na segunda temporada. Um mundo ainda mais perigoso e imprevisível do que aquele que abandonaram começa a perseguir os protagonistas. Ao todo, serão sete novos episódios.

Além de Pedro Pascal e Bella Ramsey, continuam no elenco Gabriel Luna como Tommy, Jeffrey Wright como Isaac, Joe Pantoliano como Eugene e Rutina Wesley como Maria.

Quem são as caras novas na segunda temporada? A trama terá ainda novos nomes como Kaitlyn Dever como Abby, Isabela Merced como Dina, Young Mazino como Jesse, Ariela Barer como Mel, Tati Gabrielle como Nora, Spencer Lord como Owen e Danny Ramirez como Manny. Catherine O'Hara também terá uma participação como convidada.

É necessário ter jogado o videogame?

A série toma o cuidado de explicar o surgimento do fungo. Por isso, não é necessário ter jogado o videogame. A história detalha, ainda na primeira temporada, como surgiu o fungo e como a sociedade se reorganiza depois da pandemia.

Se você conhece o jogo, obviamente, está chegando para a segunda temporada com certas expectativas, mas o interessante sobre o jogo é que você está de pé apenas com os personagens jogáveis, que são a Abby e a Ellie, e --muito, muito brevemente-- com o Joel, mas na série temos a oportunidade de expandir. Agora, você consegue passar algum tempo com o Isaac, você consegue passar algum tempo com o Eugene, há mais no mundo da série do que você viu originalmente.

Neil Druckmann, criador de "The Last Of Us", em entrevista para Splash

Joel protege Ellie do ataque de infectados Imagem: HBO Max

"The Last Of Us" é escrita e produzida por Craig Mazin e Neil Druckmann. A série é uma coprodução com a Sony Pictures Television e também é produzida executivamente por Carolyn Strauss, Jacqueline Lesko, Cecil O'Connor, Asad Qizilbash, Carter Swan e Evan Wells. Empresas produtoras: PlayStation Productions, Word Games, The Mighty Mint e Naughty Dog.