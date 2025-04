Que Mario? Nintendo continua valendo um fortuna mesmo sem furar a bolha

Você que está lendo esse texto com certeza já ouviu falar do Mario. Que Mario? Aquele baixinho de bigode que seus pais jogavam nos anos 80 e 90. Ele é o grande símbolo da Nintendo, mas ficou "sumido" por um tempo.

O encanador mais famoso da cultura pop não consegue furar a bolha tem mais de duas décadas. Novos games da franquia são lançados e até mesmo um filme sobre o personagem fez boa bilheteria no cinema, mas o público atingido são os fãs de videogame e os nostálgicos.

Mesmo que você, que não é ligado em games, não saiba sobre o último lançamento de Mario no Switch 2, a Nintendo vem lucrando uma fortuna.

Os números da Nintendo

A revista Toyo Keizai listou em fevereiro de 2024 a Nintendo como a empresa mais rica do Japão, com ativos em mais de US$ 10 bilhões e sem dívidas.

A Game Data Library confirmou em janeiro de 2025 que ao menos 13 dos 15 jogos de console mais vendidos no país asiático no ano passado eram do Nintendo Switch.

Em março deste ano, as ações da Nintendo subiram 6,4% em Tóquio. As informações são do relatório do Goldman Sachs (GS).

Com o lançamento do novo Switch 2, as vendas do console Switch tiveram uma queda de 30,6%. Apesar disso, a GS encoraja a investir nas ações da Nintendo agora, pois existe uma expectativa de recorde de lucro com o lançamento do novo console.

O Switch 2 promete ser uma nova fase de crescimento para a Nintendo. A empresa com sede em Kyoto revelou novas características para o Switch 2 —uma versão atualizada do modelo original de 2017—, como um botão de chat que permitirá que os jogadores conversem enquanto jogam.

*Splash viajou a convite da Nintendo.