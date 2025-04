João Gabriel analisa passagem no BBB e lamenta xingamentos: 'Me arrependo'

João Gabriel foi o eliminado da noite desta terça-feira (8) no BBB 25. Após deixar a casa mais vigiada do Brasil, o gêmeo participou do tradicional Bate-Papo A Eliminação, comandado por Ceci Ribeiro e Gil do Vigor.

O que houve

Durante a entrevista, João Gabriel teve a oportunidade de rever seus principais momentos no jogo. Um deles foram as intensas discussões com Aline Patriarca. Os dois protagonizaram uma série de embates marcados por desentendimentos e xingamentos.

Ao assistir a uma dessas brigas, o ex-participante demonstrou arrependimento pelas atitudes. "Em toda discussão minha, eu ficava mal. Nesse dia aí, dessa festa, falei umas coisas que queria falar e desabafar, mas xinguei", explicou.

Visivelmente reflexivo, João Gabriel apontou o momento como um dos seus maiores erros no confinamento. "Uma coisa que eu não fazia há muito tempo. Xingar lá [no BBB], pra mim, foi o trem que mais me arrependo", afirmou.