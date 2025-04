Brother entrega 'contatinho' de Maike em frente à Renata: 'Não lembro'

João Pedro citou na madrugada de hoje um suposto affair de Maike fora do BBB 25 (Globo), em frente à sister com quem o brother tem vivido um romance.

O que aconteceu

À noite, no quarto, Renata perguntou se João Pedro namorava, mas ele negou: "Não. Tenho uns contatos, né… Quem que não tem?".

Maike, então, se intrometeu: "Eu não tenho…". Renata duvidou: "Ah, me 'sorta' Maike."

João Pedro logo entregou o brother: "Eu vou ficar calado. Mas agora não tem mais não, né? Agora acabou".

Renata riu e confrontou Maike: "Você se passa… Para de mentir que isso é feito".

João Pedro insinuou que eles falaram sobre o assunto em uma conversa passada, mas Maike disse não se lembrar. "Não lembro não", respondeu Maike. "Não é contato fixo não", indicou João.

Maike insistiu: "Não, eu sou homem de casar".

