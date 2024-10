Casamento às Cegas: nova temporada terá apenas pessoas com mais de 50 anos

A Netflix anunciou nesta quinta (31) já ter começado a produção da quinta temporada do reality show Casamento às Cegas Brasil. O novo ano conta com uma novidade: 100% dos participantes da edição têm acima de 50 anos.

A apresentação do programa segue com o casal Camila Queiroz e Klebber Toledo. "Estamos ansiosos e animados para a quinta temporada desse sucesso que é o Casamento às Cegas. Essa temporada está ainda mais especial com o elenco 50+. Tem sido muito inspirador acompanhar de perto essa versão do experimento, que vem provar que não há idade certa para se apaixonar e viver novas experiências", disse o casal em nota enviada à imprensa.

Os participantes continuarão explorando seus interesses amorosos nas icônicas cabines. A dinâmica do reality continuará a mesma apresentada nas quatro últimas temporadas.

Ainda não há previsão de estreia ou para o anúncio dos participantes.