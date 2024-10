Não gostou do novo WhatsApp com IA? Veja como voltar ao antigo

Está insatisfeito com a nova versão do WhatsApp com a Meta AI, a ferramenta de inteligência artificial da empresa? Há quem já desenvolva estratégias para contornar a mudança que não foi considerada bem-vinda por todas as pessoas.

Não existe uma ferramenta oficial do WhatsApp que faça o aplicativo voltar à versão anterior, mas Tilt testou um mecanismo de desativação da ferramenta que se tornou popular entre usuários de outros países.

No entanto, quem tem Android também pode tentar retornar a uma versão anterior do aplicativo — embora não seja recomendado, pois pode provocar falhas no seu funcionamento. Se mesmo assim quiser arriscar, confira um passo a passo para realizar o processo através do site APK Mirror:

Passo 1: Faça um backup das conversas do seu WhatsApp

Abra o aplicativo e clique nos três pontos localizados na parte superior à direita; Clique em Configurações > Conversas > Backup de Conversas; Confira se o seu e-mail principal está selecionado e depois clique no botão "Fazer backup"; Aguarde até que o backup seja finalizado.

Passo 2: Baixando a versão anterior do WhatsApp

Abra o navegador Google Chrome; Procure por APK Mirror na barra de endereços; Busque por WhatsApp na lupa ou vá direto ao site; Escolha qual a opção quer instalar no seu celular: a partir da segunda opção da lista com todas as versões do WhatsApp, já se trata da anterior. Fique atento e não instale versões descritas como "beta" do aplicativo, que servem para testes e podem apresentar erros; Clique na seta ao lado da versão para abrir a página; Caso apareça mais versões, clique novamente na que escolher e depois no botão "Download APK"; Aguarde o download do arquivo;

Passo 3: Instalando o WhatsApp no seu celular

Desinstale o WhatsApp do seu celular; Deixe desmarcada a opção de manter os dados do aplicativo; Volte à página do APK Mirror e clique na aba Downloads; Clique no download do WhatsApp e depois em "instalar", confirmando quando o sistema perguntar se tem certeza; Aguarde a instalação e abra o app;

Evite atualização WhatsApp automática

Para impedir que o WhatsApp volte sozinho para a versão mais atual, siga este passo a passo:

Abra sua PlayStore e procure pelo WhatsApp, clicando no nome do app; Clique nos três pontos localizados no lado direito em cima; Desmarque a opção de atualização automática.

Caso queira que o aplicativo retorne aos upgrades automáticos no futuro, é só repetir este processo.