Padre Marcelo alerta sobre depressão e mostra antes e depois: 'Cuidado'

O padre Marcelo Rossi, 57, recordou o período em que sofreu de depressão.

O que aconteceu

Nas redes sociais, ele divulgou uma foto e mostrou o antes e depois do seu corpo. A primeira foto foi tirada em 2016. "Amados, depressão não é frescura - mas tem cura! Glória a Deus! Cuidado do corpo, mente e espírito é essencial", alertou ele na legenda do post, no Instagram.

Nos comentários da publicação, os seguidores do padre elogiaram seu exemplo de superação. "Parabéns pela mudança", escreveu o jornalista Thiago Rocha. "Olho para essa foto [de anos atrás] e vejo um servo de Deus que passou pelo deserto e confiou. A outra [atual] é um milagre", enalteceu a cantora católica Carol Maciel.

Marcelo já havia falado sobre a luta contra a depressão em entrevistas à imprensa. "Foram sete meses e 22 dias de luta, só quem passou sabe. Durante 19 anos, ajudei pessoas com depressão e achava frescura, até que aconteceu comigo. Acredito até que a doença veio bem antes do diagnóstico, mas com fé, oração, exercício e ajuda profissional pude vencê-la", contou ele ao Gshow, em 2023.