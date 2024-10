Sem celulite e com até 63 kg: as exigências de Diddy para mulheres em festas

Uma fonte que planejava as festas de Sean Diddy Combs, acusado de diversos crimes sexuais, revelou as exigências do rapper para as mulheres em suas festas.

O que aconteceu

As chamadas de "freak-offs" eram realizadas na casa dele, e contavam com uma balança na porta de entrada, disse a fonte ao New York Post, na terça-feira (29).

Ele trabalhou para o magnata entre 2004 e 2005. "A gente fazia uma pesagem, se necessário. As mulheres tinham que ser jovens e 'gostosas', então eu sempre tinha uma balança para ter certeza. O máximo eram140 libras (cerca de 63 kg), mas se a mulher fosse muito alta, abríamos exceções"", disse, ao jornal americano.

Havia ainda outros requisitos, segundo ele: "Sem flacidez, sem celulite. Sem muitos piercings ou tatuagens. Sem cabelo curto". As "freak-offs" também possuíam um "dress code", ou seja, algumas roupas não eram permitidas. A fonte relatou que as mulheres não poderiam usar "calças ou jeans" ou "sapatos baixos".

Todas as garotas tinham que usar um vestido de festa, preferencialmente curto [...] nunca mais comprido que a metade das coxas. Com decote. E todas elas deveriam usar sapatos de salto alto. Essa era sem exceção: saltos altos.

Rapper americano Sean Diddy é acusado de abuso sexual por mais de 100 pessoas Imagem: Angela Weiss / AFP

Entretanto, a fonte que ajudava a planejar as festas comentou que não era permitido perguntar a idade das garotas. Na época, ele pensou que o motivo seria por conta das leis relacionadas a bebidas alcoólicas (que nos Estados Unidos são permitidas somente a maiores de 21 anos).