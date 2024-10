Só tem no Brasil: pesquisadores encontram árvore rara da Mata Atlântica

Pesquisadores do Jardim Botânico do Rio de Janeiro encontraram uma árvore raríssima, por enquanto a única no mundo.

Com 7 metros de comprimento, a Siphoneugena Carolynae é uma árvore frutífera que pode ser considerada prima da jabuticabeira. Ela foi identificada em Maricá, no interior do Monumento Natural Municipal da Pedra de Itaocaia.

De acordo com Thiago Fernandes, pesquisador envolvido na descoberta da árvore, esse é um passo importante para um conhecimento ainda maior da flora da Mata Atlântica, que abriga muitas espécies ainda desconhecidas pela ciência

Laura Marise, Nunca Vi 1 Cientista

Os pesquisadores coletaram a árvore com frutos ainda verdes e, por enquanto, não os conhecem na sua forma madura.

Isso só reforça a grandeza da biodiversidade brasileira e a importância da conservação dessas áreas, principalmente quando cientistas e pesquisadores trabalham juntos para descobrir e proteger novas espécies e ecossistemas ameaçados, e podendo, assim, desenvolver soluções que preservem o equilíbrio do meio ambiente

Os pesquisadores já fizeram outras descobertas na mesma região e que já estão em cultivo no Jardim Botânico.