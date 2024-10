Após bater bancos gigantes, Nubank quer desafiar operadoras como Vivo e Tim

O Nubank vai ampliar os seus negócios e anunciou a entrada na área de telecomunicações. Com 10 anos de vida, a empresa virou a quarta maior instituição financeira da América Latina desbancando bancos tradicionais e irá ter serviços de telefonia celular a partir de R$ 45. A nova operação é chamada de NuCel.

NuCel: entenda como será a novidade

Para vender os pacotes, a empresa não instalou um só cabo de fibra óptica ou uma antena de celular sequer. O Nubank vai ser uma operadora móvel, ou MVNO.

A empresa firmou uma parceria com a Claro, que fornecerá a infraestrutura de telecomunicação. As MVNOs ainda são um segmento incipiente no Brasil, já que têm pouco mais de 5,6 milhões de acessos —a maioria, no entanto, é de máquinas que trocam dados com outras máquinas, como rastreadores de veículos. Pouco menos de 16% desses acessos são de smartphones.

O jeito que a gente enxerga o problema não é que a gente está competindo no mercado MVNO. O principal desafio é distribuição, e a gente tem 100 milhões de clientes [no Brasil]. Não houve outro cliente que adotou esse modelo com a escala do Nubank. Mas somos muito humildes. O tempo vai nos dizer se a gente está certo ou não.

Livia Chanes, CEO do Nubank no Brasil

Os números deste mercado. Enquanto as maiores operadores de celular têm dezenas de milhões de clientes — TIM (62 milhões), Claro (88 milhões) e Vivo (101 milhões)—, as maiores MVNOs são Datora (2,7 milhões de clientes), Surf Telecom (1,3 milhão), NLT (938 mil), Telecall (711 mil) e Vero (186,9 mil), segundo dados compilados pela Anatel (Agência Nacional das Telecomunicações) para agosto.

A entrada na telefonia celular é uma iniciativa do Nubank de expandir para além da operação financeira, mas ainda "embrionária", conforme classificou Chanes. Com a banda larga móvel, chega a três setores. O primeiro foi o varejista, com o Nu Shopping, lançado no ano passado. É um market place que reúne 230 parceiros e é focado em cashback.

O segundo foi o Nu Viagens, que estreou em maio de 2024. Destinado apenas aos clientes da modalidade Ultravioleta do Nubank, é um buscador de hospedagem e viagens em parceria com a Hopper que oferece 1% dos gastos em cashback.

Como vai funcionar o serviço?

Em operação a partir de hoje em fase de teste, o NuCel está sendo liberado de forma gradual. Os interessados no serviço podem entrar numa lista de espera.

Três pontos como norte. Paulo Barbosa, diretor-geral do NuCel, diz que as três características centrais do serviço de telefonia móvel serão: a transparência dos planos, sugestões inteligentes para gerenciar os gastos e ajuste no consumo a qualquer momento via aplicativo.

Os planos serão os mesmos para todo mundo (...) Se você contratar um plano de 20 GB, mas todo mês você usar 2 GB, 3 GB ou 5 GB, eu vou te recomendar, 'olha, você tá pagando mais do que tá usando, que tal mudar de plano?"

Paulo Barbosa, diretor-geral do NuCel

Os três planos serão os seguintes:

10 GB - R$ 45

20 GB - R$ 55

35 GB - R$ 75

Os pacotes terão as seguintes características:

Experiência 100% digital e ativada pelo aplicativo em aproximadamente 2 minutos --além de aplicativo próprio, o NuCel terá uma aba no app do Nubank;

Não haverá chips físicos no início, apenas o eSim (chips digitais);

Usuários poderão reservar GBs extra para quando ficarem sem dados. Esses dados adicionais podem ser recebidos via ações promocionais ou executando atividades ainda não detalhadas pelo Nubank

Ligações e uso do WhatsApp e do app Nu ilimitados;

Não haverá roaming internacional.

Para Barbosa, a oferta do NuCel via eSim é outra das formas de a operadora conseguir tração no primeiro momento e alcançar mais clientes.

O advento do eSim, uma tecnologia nova, é uma porta de entrada para players fora dos três grandes que pode ajudar a fazer um 'cross service digital' [migração de um serviço digital para outro]. Essa possibilidade de você contratar digitalmente em dois, três minutos aumenta a chance de fazer essa venda cruzada dentro do aplicativo

Paulo Barbosa

Por que o Nubank está virando operadora de celular?

Para Chanes, a telefonia móvel é um serviço concentrado em poucas empresas, mas usado por todos os clientes do banco, já que a interação com a empresa ocorre via aplicativo. O banco viu como oportunidades a percepção dos clientes de que falta qualidade no atendimento e transparência na gestão de contratos e serviços.

Mudanças recorrentes. Ela argumenta que o efeito das reclamações, que passa pela dificuldade para cancelar planos e inclui as cobranças indevidas, é que quase 60 milhões de usuários trocam de operadora todo ano.

Livia Chanes, CEO do Nubank no Brasil, e Paulo Barbosa, diretor-geral do NuCel Imagem: Divulgação/Nubank

Quem atende: Nubank ou Claro?

A parceria com a Claro será na modalidade de compartilhamento de receita. O Nubank não detalha qual será a parcela de receita de cada empresa.

O atendimento vai ser realizado pela equipe do Nubank. O que já ocorre em outros serviços para além dos produtos financeiros.

Com informações de texto de 29/10/24.