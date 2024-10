Mania de Você hoje (31): veja resumo do capítulo desta quinta-feira

Luma vai descobrir uma foto antiga de Mércia, identificada como outra pessoa. Veja o que vai acontecer no capítulo desta quinta-feira (31) de "Mania Você" (Globo).

O que vai acontecer

Mavi implora para o tirarem da sala. A freira avisa à Mércia que Mavi está no abrigo. Luma segue Mércia em um táxi. Rudá revela a Viola que Mavi cancelou o casamento com medo de que o filme do assassinato de Molina fosse exibido no telão. Mércia repreende Mavi. Luma aproveita para entrar no convento, assim que Mércia e Mavi deixam o local. Mavi pede a Nahum para se afastar de Moema.

Tomás flagra Leidi usando os perfumes de Berta e repreende a funcionária. Bruna descobre que Dhu é mãe de Iarlei, e se decepciona com o namorado por sua mentira. Mavi observa Nahum na casa de Moema através da câmera de monitoramento. Mércia critica Mavi por ter contado a Nahum que matou Molina. Luma descobre uma foto antiga de adolescentes no abrigo Carmelitas, e observa a imagem de Mércia, identificada como outra pessoa.