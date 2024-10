Ana Maria Braga escolhe figurino especial para gravar Mais Você no Havaí

Ana Maria Braga, 75, escolheu a dedo o figurino que iria vestir nas gravações especiais de seu programa Mais Você (Globo) no Havaí.

O que aconteceu

A apresentadora compartilhou um vídeo dos bastidores das filmagens, onde aparece vestindo saída de praia com fenda e decote sobre o biquíni. "Dia de gravar na Secret Island, que é acessada através do Kualoa Ranch", escreveu ela, na legenda do post no Instagram.

Na mesma publicação, a figurinista Carol Albiero explicou o processo de composição dos figurinos para a viagem internacional. "Ela [Ana Maria] pediu [para a gravação do dia] um longo, leve, transparente e colorido, alegre... Foram muitas pesquisas de roupas, de referências e muitas provas de roupa. Tem que pensar em algumas questões, como o sol, vento, acessórios..."

Nos comentários, vários seguidores elogiaram o bom gosto de Braga e da equipe do programa. "Linda essa roupa, Ana Maria", parabenizou uma internauta. "Chique até com o pé na areia", observou outra.