A Fazenda: saída de Yuri é um presente para Sacha, diz Chico Barney

A possível saída de Yuri de A Fazenda, nesta quinta-feira (31), deve ser um presente para Sacha, segundo avaliação do colunista Chico Barney. Camila, Sacha e Yuri foram os indicados para a sexta roça do programa. Luana, por sua vez, foi a vencedora da sétima Prova do Fazendeiro e ficou de fora da berlinda.

No Central Splash, Chico analisou todos os movimentos do jogo e ressaltou que a eliminação de Yuri pode fazer bem ao Sacha e deve fortalecê-lo no reality show da Record.

Para o Sacha, a relação dele com o Rick é de uma amizade supertranquila, superleve, divertida. As brigas também, eu gosto das brigas dele, eu acho ele engraçado nas brigas. Porém, ele tem boas chances de rodar. E eu tenho a crença de que a saída do Yuri faz muito bem para o Sacha. Eu acho que a torcida do Zé Love está dando um tiro no pé ao tirar um dos apoios do Sacha. Chico Barney durante o programa Central Splash

Por quê? O Sacha não vai sair. É difícil o Sacha sair. Mas, cada vez que ele ficar mais isolado, mais perseguido, com aquela turma do Zé Love mais empoderada para esculachá-lo, que é o que vai acontecer inevitavelmente com a saída do Yuri, o Sacha se fortalece. A torcida do Sacha é a torcida do Sacha. O Gui não é forte, a Luana não é forte e o Yuri também não. Forte é o Sacha e cada vez que tirarem um dos apoios dele, ele fica mais forte porque ele fica mais coitado. Então, hoje a permanência de Camila dá mais força não para o Zé Love, mas para o próprio Sacha.

Bárbara Saryne concordou com a opinião de Chico Barney. "Exato, é um presente para o Sacha, que vai poder jogar com isso. E quando a gente olha o jogo do Zé Love, o que acontece? O que acontece com o Zé Love e a Camilla voltando? É uma felicidade momentânea ali, vai achar que está no poder, vai crescer, vai ficar com aquele grande."

Formação de roça

Gilsão começou a formação e devolveu a indicação em Yuri — que o indicou na última roça. Na sequência, Sacha —o mais votado da sede— puxou Camila para a baia. Já na formação, o Resta Um foi substituído pelo poder do lampião. Com ele, Sidney indicou Luana e Gui, e Gilsão precisou indicar o quarto roceiro entre eles. O fazendeiro indicou Luana. A peoa, por sua vez, vetou Camila da prova

Luana venceu a sétima Prova do Fazendeiro e escapou da berlinda, deixando Camila, Sacha e Yuri com um pé fora de Itapecerica da Serra. O menos votado será eliminado na quinta-feira (31).

A Fazenda 2024 - enquete UOL: quem você quer que fique na 6ª roça? Resultado parcial Total de 264646 votos 27,01% Camila 36,54% Sacha 36,45% Yuri Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 264646 votos

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney e Bárbara Saryne

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Kerline Cardoso