Cartunista japonesa faz quadrinhos sobre a vida no Brasil

Para muitos brasileiros, a rotina é feita no automático. Fazer compras no mercado, lidar com o clima, fazer as unhas: são coisas comuns no nosso dia a dia. Mas quando você é um estrangeiro que está aprendendo a lidar com os costumes do país, tudo é algo novo e interessante. A cartunista japonesa Oran, um apelido criado por ela mesma, lida com a mudança desenhando sobre sua vida aqui no Brasil, desde que se mudou, em maio de 2024.

O apelido Oran faz referência a um orangotango, personagem que ela utiliza para se representar em suas obras, feitas de traços simplificados, com legendas em português. Recentemente, a artista provou algumas guloseimas brasileiras, e foi conquistada pela paçoca.

Ela está no Brasil temporariamente, devido a uma transferência no trabalho do marido, mas está aprendendo português. Em outros registros, Oran fala sobre suas aulas de crochê, suas idas ao mercado, ao oculista, e até como lida com os insetos que o clima tropical do Brasil traz durante o verão e a primavera.