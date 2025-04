Gretchen solta o verbo sobre vídeos sexuais com inteligência artificial

Gretchen, 65, soltou o verbo após ter ciência de vídeos deepfake usando sua imagem e voz para criar falas.

O que aconteceu

No X e no Instagram, a cantora explicou o ocorrido. "Aos desinformados: o processo contra eles já foi feito e ganho (...) Só não divulguei porque não preciso desse tipo de holofote. Mas, cada dia que eles insistem em deixar postado, pagam multa diária pra mim. Aos Bcharts e Pandlr, bom saber que estão pagando multa diária pra mim. Só continuem."

Pessoas invadiram sua página para acusá-la de ser ingrata pela fama que a internet deu a ela ao público mais jovem, chegando até a gravar um clipe com Katy Perry. A dançarina, então, rebateu e relembrou do momento com a cantora internacional, dizendo que foi um fã clube brasileiro que fez a ponte entre elas. "Primeiro: Nunca precisei desses fóruns para ser quem eu sou. Segundo: Amo meus memes. E curto todos eles, inclusive uso. Terceiro: Foi o Katy Perry Brasil que fez com que esse encontro acontecesse Quarto e mais importante: estou bloqueando quem apoia ou apoiou aqueles posts horríveis e nojentos".

Em seguida, ela disse que sua revolta é com os fóruns que usam sua imagem para fazerem vídeos adultos. "Jamais cuspiria no prato que comi como andam dizendo. Estou me referindo a esses fóruns que usaram minha imagem com IA pra fazerem vídeos sexuais nojentos".

Depois, a artista voltou a se explicar. "O Bcharts fez vídeos de inteligência artificial de cunho sexual a meu respeito. Vários. Entrei em contato com eles, pedi para pararem, tirarem e ignoraram. Entrei com um processo e ganhei. Os outros memes e GIFs eu amo, divulgo, uso. Não vamos misturar uma coisa com a outra".

Por fim, Gretchen pontua sua indignação. "Que foram os memes que fizeram com que um público jovem me conhecesse? Concordo. (...) Que foi o Katy Perry Brasil que fez com que eu ficasse conhecida pela Katy Perry? Concordo mais ainda. Foram e agradeço minha vida toda. Agora, vídeo de cunho sexual e político usando minha voz e imagem? São aqueles dois fóruns que estou falando".

