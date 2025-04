Ariadna Arantes revela que ganhou R$ 56 mil por três minutos de sexo

Ariadna Arantes, 40, revelou que já recebeu US$ 10 mil (R$ 56 mil na atual cotação) para sexo com um cliente que não durou mais que três minutos.

O que aconteceu

Arantes abordou o assunto ao ser questionada qual a "proposta mais barata e mais cara" que já recebeu. "A mais barata é todo dia para fazer de graça. Mas a vez que eu mais ganhei dinheiro foi com o cara que me deu US$ 10 mil e eu fiquei surpresa. Ele perguntou 'quanto é para você vir aqui? Fala seu preço' e eu disse US$ 10 mil. Aí ele depositou US$ 5.000, peguei o táxi, fui para lá [a casa dele]. A gente conversou muito a noite toda, foi umazinha que não durou três minutos, ele me agarrou, dormimos juntos no sofá. De manhã ele acordou e foi fazer café para mim, depois depositou mais US$ 5.000", declarou durante participação no podcast Papagaio Falante.

Ela contou que muitos homens que contratam profissionais do sexo não querem necessariamente transar, mas, sim, ter uma companhia. "Quer companhia para viagem, para sair para jantar, tem homens que só querem massagem. Tem homem que quer ficar olhando a gente se tocando. Tem muitos árabes que no período do Ramadam querem ver, mas não fazem nada".

No podcast, a ex-BBB também relatou alguns pedidos inusitados dos clientes. "Teve um cara que trazia vibradores gigantescos e pedia para eu enfiar nele, vinha com palmatória e pedia para bater nele sem pena. Tinham caras que pediam para andar no peitoral deles de salto alto. Tem umas coisas bem estranhas".

Ariadna Arantes ficou conhecida em todo o país após participar do BBB 11. Anteriormente, ele trabalhava como profissional do sexo e admite que não é uma profissão fácil. "Você não tem horário, não tem rotina, você fica 24 horas voltada para aquilo dali. Não é uma vida fácil. Você consegue dinheiro um pouco mais rápido do que quem estuda, trabalha normalmente, mas muitas vezes não é porque você gosta, é porque precisa. E, geralmente, as pessoas que apontam o dedo são as que vão pagar".