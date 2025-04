Disney suspende produção do remake em live-action de 'Enrolados'

A Disney suspendeu o desenvolvimento de um remake em live-action de "Enrolados", animação produzida em 2010 pelo estúdio.

O que aconteceu

O projeto teria sido interrompido por tempo indeterminado. Conforme informado por fontes internas da empresa ao portal The Hollywood Reporter, a produção do longa por enquanto não está cancelada, apenas pausada - mas não há qualquer garantia sobre sua retomada em algum momento.

Embora nenhum motivo oficial tenha sido fornecido, especula-se que a suspensão de "Enrolados" esteja relacionada ao fracasso de "Branca de Neve" nos cinemas. O longa arrecadou mundialmente, até agora, irrisórios US$ 145 milhões - pouco mais que a metade de seu orçamento, de US$ 270 milhões.

Kathryn Hahn, 51, protagonista de "Agatha Desde Sempre", era cotada para dar vida à vilã Gothel no remake. Jennifer Kaytin Robinson ("Thor: Amor e Trovão") seria responsável pela adaptação do roteiro, enquanto Michael Gracey ("O Rei do Show") ficaria com a direção.