James McAvoy desperta ódio em quem assistir a 'Não Fale o Mal'

O filme dinamarquês "Não Fale o Mal", dirigido por Christian Tafdrup em 2022, é um terror psicológico espetacular. Mas as constantes adaptações americanas de filmes europeus não são exatamente uma unanimidade de público e crítica.

Como esperado, o filme original é melhor. Mas a nova versão tem algo que os dinamarqueses não tinham: James McAvoy, o intérprete do Professor Xavier na franquia "X-Men". Ele já tinha demonstrado grande talento no papel de um homem perturbado que tem mais de 20 personalidades em "Fragmentado" (2016), de M. Night Shyamalan.

Em "Não Fale o Mal", uma família passa férias num local isolado e encontra ali uma outra família, simpática e atenciosa. Mas o pai, Paddy, papel de McAvoy, vai aos poucos revelando certos comportamentos que vão assustar os visitantes. E eles têm muitos motivos para ficar assustados.

Feito a partir de um ótimo material, o thriller só é obrigatório pela atuação magnética de McAvoy. O espectador vai odiar muito esse sujeito.

"Não Fale o Mal", 2024

Direção James Watkins

Elenco James McAvoy. Mackenzie Davis, Scoot McNairy

Classificação 18 anos

Onde Prime Video (Trailer)

Já disponível na sua tela...

Uma viagem que mistura bem drama e humor

Chega ao streaming o filme que rendeu todos os prêmios de melhor ator coadjuvante nesta temporada para Kieran Culkin. Foi escrito e dirigido por Jesse Eisenberg, que também atua. Ele, que levou Globo de Ouro de roteiro, e Culkin são dois americanos descendentes de poloneses que decidem viajar para o país da família depois da morte da avó. A jornada tem percalços, e o roteiro é uma junção rara de drama e humor nas medidas certíssimas. "A Verdadeira Dor", 2024 | Direção - Jesse Eisenberg | Elenco - Kieran Culkin, Jesse Eisenberg, Olha Bosova | Classificação - 16 anos | Onde - Disney+

Pamela Anderson renasce num drama envolvente

O filme foi a redenção artística de Pamela Anderson, sempre ligada à imagem dela correndo de maiô vermelho na praia, na série de salva-vidas sarados "S.O.S. Malibu". Aos 57 anos, ela interpreta uma dançarina profissional que precisa repensar o que fazer quando o show em que trabalha é cancelado após 30 anos de sucesso. É um filme triste e envolvente. Num papel feito para ela, Pamela se sai bem. "A Última Showgirl", 2024 | Direção - Gia Coppola | Elenco - Pamela Anderson, Brenda Song, Kiernan Shipka | Classificação - 18 anos | Onde - AppleTV, ClaroTV+, Prime Video

Nicole Kidman se consolida como rainha do streaming

Nicole Kidman é a grande dama do streaming. Ele continua atuando no cinema, como no corajoso "Babygirl", mas seu foco parece preferir séries e minisséries. Apenas em anos recentes a lista tem "Big Little Lies", "Nove Desconhecidos", "Expatriadas", "Operação Lionless" e "O Casal Perfeito".

Agora, ela surge em um filme para a Netflix, "Holland". Mais uma vez, ela assume o papel da mãe de família perfeita, típica de comercial de margarina. Holland é o nome de uma cidadezinha americana que abriga imigrantes holandeses. Como na brasileira Holambra, faz parte da cultura local preservar as tradições para atrair turistas.

A esposa perfeita Nancy Vandergoort desconfia que seu marido perfeito está tendo um caso. E ela começa a se envolver com um novo professor na cidade, o sempre bom Gael García Bernal. Mas a surpresa sobre as atividades do marido será muito maior do que uma simples traição.

Uma produção divertida, que segura a atenção. E, claro, um veículo para Nicole Kidman.

"Holland", 2025

Direção Mimi Cave

Elenco Nicole Kidman, Gael García Bernal, Matthew Macfadyen

Classificação 18 anos

Onde Prime Video (Trailer)

FIQUE DE OLHO

"O Estúdio", minissérie em episódios semanais, é um projeto do ator e roteirista Seth Rogen. Ele produziu, escreveu roteiros, dirigiu sete episódios e tomou o papel principal. Rogen é Matt Remick, que assume o comando de um estúdio em Hollywood. Em seu dia a dia, alguns dos diálogos mais cínicos e engraçados já mostrados sobre a indústria cinematográfica. E Rogen escalou famosos como coadjuvantes, como Ron Howard e Martin Scorsese. "O Estúdio", 2025 | Criação - Seth Rogen | Elenco - Seth Rogen, Catherine O'Hara, Ike Barinholtz | Classificação - 14 anos | Onde - AppleTV+

PARA MARATONAR

A atriz Pamela Adlon criou "Better Things", série que mistura humor e drama ao mostrar as dificuldades de uma atriz na relação com três filhas adolescentes. O Disney+ disponibiliza as três primeiras das cinco temporadas, e nessa fase inicial está o melhor dos roteiros inteligentes que valorizam a série. Mas a atração é mesmo ver Mikey Madison bem novinha, quase uma década antes do Oscar, como a filha mais velha. Ela é ótima. "Better Things", 2016-2022| Criação - Pamela Adlon, Louis C.K. | Elenco - Pamela Adlon, Mikey Madison, Hannah Riley | Classificação - 12 anos | Onde - Disney+

Por que assistir a "Westworld"?

O título recebido pelo filme no Brasil, em 1973, "Westworld: Onde Ninguém Tem Alma", já entrega bastante da trama desse clássico da ficção científica. O filme mostra um lugar, uma espécie de resort, onde os funcionários encarregados de divertir os visitantes são robôs humanoides.

Hoje, isso não surpreende mais ninguém depois do sucesso da série "Westworld" no streaming, que expandiu a ideia futurista do livro de Michael Crichton (1942-2008), o mestre da literatura sci-fi, autor de "Jurassic Park" e mais 42 livros. Ele escreveu o roteiro de "Twister" e dirigiu oito filmes, entre eles este "Westworld".

Quem já viu a série e suas propostas ousadas de roteiro pode achar o filme original um tanto ingênuo, mas é uma impressão equivocada ao desprezar a surpresa causada em seu lançamento. Quando é revelado que o resort com ambientação de western tem funcionários robôs, o impacto é tremendo. E, mais do que na série, os robôs neste thriller tecnológico quase têm alma. Faltou pouco.

"Westworld: Onde Ninguém Tem Alma", 1973

Direção Michael Crichton

Elenco Yul Brynner, Richard Benjamin, James Brolin

Classificação 12 anos

Onde ClaroTV+ (Trailer)

"Um Filme Minecraft" atesta a falência criativa do blockbuster

O cinema opera milagres. Pessoas inspiradas por um filme podem partir em viagens, reconectar amizades. Ao ver "Um Filme Minecraft", o colunista do UOL Roberto Sadovski disse ter considerado mudar de profissão. Para uma história que versa sobre o poder da inventividade, "Minecraft" é atestado da falência criativa do blockbuster.

"Ritas" tem a alma roqueira e multifacetada de Rita Lee

"Ritas". O plural é o que melhor define o documentário que abriu o festival É Tudo Verdade em São Paulo, e que traz as tantas Ritas que formaram o caráter de uma das mais geniais figuras da música e da cultura brasileira. Dirigido por Oswaldo Santana e codirigido por Karen Harley, "Ritas" constrói um caleidoscópio tão colorido e mutante quanto sua própria personagem.

Enganada por Walter Salles e presa: o doc de Marília Pêra

"Viva Marília!" é um dos destaques do festival É Tudo Verdade, sendo o filme de abertura do evento no Rio. A produção examina como o cenário histórico, político e social do Brasil nas décadas de 1960, 1970 e 1980 moldou a vida e a carreira da atriz Marília Pêra, que pertencia a uma geração de mulheres fortes e influentes. Ela morreu em 2015, quando teve câncer de pulmão.