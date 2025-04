Longe da TV há 15 anos, Ana Paula Arósio fez duas aparições por R$ 8,7 mi

Ana Paula Arósio, 49, fez uma raríssima aparição desde que decidiu se afastar da televisão em 2010. Nesse tempo longe dos holofotes, a atriz foi contratada por duas empresas para ações publicitárias e, somadas, ela recebeu cerca de R$ 8,7 milhões.

O que aconteceu

Desde que deixou a fama, Ana Paula tem feito pouquíssimas aparições em vídeo e quando faz é para trabalho publicitário. Engana-se quem pensa que pelo fato de está "sumida" dos holofotes o cachê da atriz é barato, muito pelo contrário.

Arósio fez duas campanhas publicitárias nesse ínterim e recebeu cachê milionário. Em 2020, ela foi contratada para uma ação especial do banco Santander. Na ocasião, a artista cobrou R$ 8 milhões para sair do anonimato e retornar às telinhas.

Comercial com Ana Paula foi um sucesso. A peça publicitária foi exibida no intervalo do Jornal Nacional, um dos mais caros da TV brasileira. Na ocasião, o nome da atriz foi um dos assuntos mais comentados pelos internautas nas redes sociais, o que atraiu visibilidade para a ação do banco que divulgava um novo produto.

Ana Paula voltou a gravar para uma ação publicitária em 2024. No segundo semestre do ano passado, ela fechou parceria com uma rede de farmácias pelo cachê de R$ 700 mil, segundo o jornal Folha de S.Paulo.

Para a rede de farmácia, Ana Paula tem gravado vídeos para serem publicados nas redes sociais. Na gravação, ela falou sobre "escolhas leves que nos transformam" e seu novo estilo de vida. "Escolhi a coragem, a alegria, escolhi ser eu mesma", afirma.

Pelas duas ações publicitárias, Arósio recebeu ao menos R$ 8,7 milhões. Publicamente, a atriz não aborda o assunto porque não tem dado entrevistas para programas de TV, impresso ou online.

Ana Paula Arósio fez sucesso em todo o país na minissérie "Hilda Furacão" (1998). Não demorou muito e a atriz foi alçada ao primeiro escalão de celebridades da Globo e participou de novelas de sucesso como "Terra Nostra" (1999), "Páginas da Vida" (2006) e "Ciranda de Pedra" (2008). Seu último trabalho foi no seriado "Na Forma da Lei" (2010).

Longe das telinhas, Ana Paula Arósio vive em Londres, na Inglaterra, ao lado do marido, Henrique Plombon Pinheiro.