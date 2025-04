Stray Kids: bailarinos do grupo fazem sucesso 'turistando' pelo Rio

Um dos maiores grupos de K-pop da atualizada, o Stray Kids está em passagem pelo Brasil, com direito a estádios lotados para suas mega apresentações e passeio de seus integrantes pelas praias cariocas. A curtição, no entanto, tem se estendido até ao corpo de baile do grupo.

Os dançarinos que estão participando da turnê "dominATE", que passa pela primeira vez no Brasil, estão aproveitando para "turistar". E como já esperado, os fãs de K-pop, no caso os stays (nome dados aos fãs do grupo) estão acompanhando —e compartilhando— tudo!

Começando com o clássico passeio no Cristo Redentor, uma das sete maravilhas do mundo.

Claro que não podia faltar a famosa capirinha:

EU TO AMANDO QUE OS DANÇARINOS DO STRAY KIDS SÃO OS MAIORES PÉ DE CACHAÇA KKKKKKKKKK TODO STORY TEM ELES BEBENDO kkkkkkkkkkk pic.twitter.com/3B3LhbHavo -- Ya VAI VER O SKZ (@mworldbinnie) March 31, 2025

Também teve o momento açaí, uma das iguarias mais amadas pelos estrangeiros e que faz muito sucesso lá fora.

OS DANÇARINOS COMENDO AÇAÍ. LEVEM UM POUCO PRO STRAY KIDS pic.twitter.com/es8BhRxYgr -- Duda do brownie boy VIU O SKZ (@Skzthegoat) March 30, 2025

Já que estão no Rio, a "altinha", jogo de bola na areia, também é indispensável para a experiência completa. E eles entregaram!

Os dançarinos do Stray Kids postaram stories turistando e estão passeando no Brasil.

.#StrayKids pic.twitter.com/5oN52oicOQ -- Stray World OT8 (@StrayWorld_OT8) March 30, 2025

Surf e pontos turísticos? Check!

Os dançarinos do Stray Kids tão vivendo MUITO o Brasil ? pic.twitter.com/HJZ3z12gE2 -- JÉ. (@jessica_alb) March 31, 2025

Não podia faltar um bom churrasco brasileiro, já que o coreano (bulgogi) eles devem comer logo mais em São Paulo.

Os dançarinos do Stray Kids foram almoçar em uma churrascaria pic.twitter.com/60FYP8E2ch -- LIA ? | SKZ NO BRASIL (@hyuneAmoreMio) March 31, 2025

Para finalizar, um pastel e uma cerveja bem brasileiras:

OS DANÇARINOS TOMANDO CERVEJA E COMENDO PASTEL JSIQHSIWHUA SERÁ Q O STRAY KIDS TA TAMBEM pic.twitter.com/hVjMvrdS7I -- Beca esperma do Minho | VIU O SKZ (@baploo_o) March 30, 2025

Em breve os dançarinos aparecem com CPF por aí..