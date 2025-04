Diego Hypolito reclama após punição de sister: 'Estou ficando estressado'

No início da noite de hoje no BBB 25 (Globo), Diego Hypolito reclamou após uma nova punição de Vitória Strada.

O que aconteceu

A atriz perdeu 50 estalecas após tomar uma punição. Ela riu e João Gabriel brincou com a situação, "narrando" o Vacilômetro:

Vitória foi para cinco na ponta, está na quinta posição. Liderando o ranking de estalecas, Vinícius! Em segundo lugar, João Pedro. João Gabriel

Vitória comentou. "Já atualizou ali, -20".

Daniele Hypolito caiu no riso e, na sequência, Diego reclamou. "Fiquem rindo disso mesmo. A gente não vai ter dinheiro pra comprar comida. Eu já estou ficando estressado antes de comprar a comida".

Vitória Strada rebateu Diego. "Você tem quatro também. Não é como se você não tivesse nenhuma".

