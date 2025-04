Além de Emicida e Fióti: famosos que romperam com familiares por dinheiro

Emicida surpreendeu os fãs ao comunicar o fim da parceria profissional com o irmão, Evandro Fióti. Juntos, eles são responsáveis pela criação do Laboratório Fantasma, empresa afroempreendedora que se tornou símbolo de resistência e inovação cultural no país.

Motivo para o rompimento dos irmãos envolve dinheiro. Emicida acusa Fióti de desviar cerca de R$ 6 milhões de contas da Laboratório, que ele gerenciava desde 2010.

Fióti nega ter cometido irregularidades e desviado dinheiro. Ele chegou a solicitar ao Tribunal de Justiça de São Paulo permissão para voltar a acessar as contas da Laboratório, mas a Justiça negou.

Publicamente, Emicida e Fióti não têm falado sobre o assunto. No comunicado em que anunciaram o fim da parceria, eles não explicaram o suposto desvio milionário, que deverá ser resolvido nos tribunais.

Emicida e Fióti, no entanto, não são os únicos famosos que já romperam laços familiares por questões financeiras. Diversas personalidades já cortaram laços de sangue ou profissionais com seus parentes em desavenças que envolvem dinheiro.

Larissa Manoela

Larissa Manoela Imagem: Fábio Rocha/Globo

A atriz Larissa Manoela rompeu a relação com os pais que, até então, eram os administradores de sua carreira, iniciada na infância. A polêmica teve início quando Larissa abriu uma auditoria contra a mãe, em 2023, para investigar a suposta venda de sua mansão em Orlando, nos Estados Unidos, o que foi negado pelos pais.

Larissa expôs detalhes sobre o caso na TV e contou que, mesmo após completar 18 anos, não era informada sobre suas questões financeiras. Por esse motivo, a artista passou a questionar a situação de maneira incisiva em 2022. Ela contou que recebia apenas uma mesada dos genitores.

Ela também explicou sobre sua decisão de abrir mão dos R$ 18 milhões. Os pais de Larissa a acusaram de "faltar com a verdade", mas o fato é que desde então eles romperam laços em definitivo.

O caso que envolve Larissa Manoela inspirou o Congresso Nacional a criar uma lei que pretende punir a gestão indiscriminada de bens de crianças e adolescentes por seus responsáveis. O texto foi aprovado no Senado e enviado à Câmara. Se aprovado pelos deputados, seguirá para sanção presidencial.

Bruna Marquezine

Bruna Marquezine retirou a mãe da função de empresária ao atingir a maioridade Imagem: Reprodução/Internet

Bruna só cortou as relações profissionais com a mãe. Em entrevista ao Quem Pode, Pod, a atriz admitiu que chegou em um momento de sua carreira no qual passou a querer arriscar mais em sua vida profissional, enquanto a mãe queria garantir a segurança financeira. A artista também explicou que as duas brigavam quando a mãe atuava como sua empresária, por esse motivo elas decidiram romper a parceria profissional, mas seguem com os laços familiares.

A gente brigava, se ofendia, se feria. Era muito difícil para ela, imagina, eu com 18 ou 19 anos falar: 'eu não vou fechar tal contrato' ou 'eu não vou fazer tal campanha', porque isso não tem a ver comigo, porque isso não tem a ver com o que eu quero para o meu futuro'.

Bruna Marquezine

Macaulay Culkin

Macaulay Culkin em "Esqueceram de Mim" (1990) e hoje em dia Imagem: Montagem UOL/Fotos IMDb e Getty Images

O astro do filme "Esqueceram de Mim" começou a a atuar aos 4 anos, mas deixou a carreira de ator aos 14 anos. Segundo divulgado pelo jornal Los Angeles Times em 1995, Macaulay Culkin foi obrigado a gravar oito filmes em cinco anos pelo pai, o ator e empresário Christopher Culkin.

O relato do LA Times também detalhou que a família passou por uma batalha judicial na disputa pela fortuna do então ator. A mãe, Patricia Brentrup, se separou de Christopher na época. Macaulay ganhou na Justiça o direito de não ceder o dinheiro conquistado em seus trabalhos aos pais.

Meu pai era um homem abusivo. Eu pedia uma folga e ele continuava assinando contratos para mais filmes. Meu pai tinha uma cama gigante, uma televisão enorme, e me fazia dormir com meu irmão no sofá.

Macaulay Culkin em entrevista à revista Times

Drew Barrymore

Drew Barrymore se emancipou aos 14 anos Imagem: Reprodução/Instagram

Drew Barrymore começou a trabalhar aos 11 meses de idade, e ganhou projeção internacional ao protagonizar "E.T." aos sete anos. Desde então, tem uma relação conturbada com a mãe, que controlava sua carreira, incentivava seus vícios e até tentava roubar seus namorados.

Ela começou a beber aos 9 anos, fumar maconha aos 10 e cheirar cocaína aos 12. Assim, aos 13, já tinha encarado a reabilitação duas vezes e só começou a mudar de vida após conseguir a emancipação, aos 14.

Minha mãe não me deixava comer doce. Studio 54 (antiga discoteca de Nova York), maconha e álcool, tudo bem, mas não toque nesse doce.

Drew Barrymore no podcast Drew's News

Beyoncé

Beyoncé é uma das artistas mais rentáveis da atualidade Imagem: Kevin Mazur/WireImage/Getty Images

Sucesso mundial, Beyoncé teve apenas uma ruptura profissional com os pais - assim como Marquezine. A cantora foi empresariada pelo pai, Mathew Knowles, por muitos anos até que decidiu demiti-lo em 2011. Em entrevista à CNN, ela esclareceu o que houve.

Eu só me separei de meu pai em um nível profissional. Ele é meu pai pela vida, e eu o amo muito. Sou grata a tudo que ele me ensinou.

Beyoncé em entrevista à CNN

Thomaz Costa

Thomaz Costa Imagem: Instagram

O ex-ator mirim disse ter enfrentado problema com os pais em relação à administração do dinheiro que ganhou quando era criança. Ele contou que até brigou com os genitores Roberto Costa e Luciana Santos e que a confusão sobre seu patrimônio teve início após a separação dos pais.

Costa afirmou em 2023 que "não viu o dinheiro" que ganhou dos 9 aos 18 anos. "Não vi esse dinheiro em momento nenhum. Tudo o que eu tenho hoje foi comprado dos meus 18 anos para frente. Comecei do zero, mas passei por cima", declarou.

Thomaz chegou a ir à Justiça contra o pai, mas criticou Larissa Manoela, sua ex-namorada, por ter exposto a briga com os genitores. "Não deve ficar existindo briga em família. O relacionamento com os nossos pais, por mais que eles tenham errado, por mais que possa ser difícil e que quando envolva dinheiro seja complicado, eles fizeram isso tentando acertar, querendo o nosso bem. Nunca iam querer prejudicar a gente".