Tom Cruise faz homenagem emocionada a Val Kilmer após morte do ator

Tom Cruise prestou uma homenagem a Val Kilmer nesta quinta-feira, 3, durante sua participação na CinemaCon, evento da indústria cinematográfica realizado nesta semana em Las Vegas.

De acordo com a Variety, ator, que estava no palco para divulgar o novo filme da franquia Missão: Impossível, interrompeu a apresentação para pedir um minuto de silêncio em memória do colega, que morreu na última terça-feira, 1º, aos 65 anos.

Minuto de silêncio e despedida em público

Cruise e Kilmer dividiram as telas pela primeira vez no clássico Top Gun - Ases Indomáveis, de 1986, e voltaram a atuar juntos quase quatro décadas depois em Top Gun: Maverick (2022), no que se tornaria a última aparição de Kilmer no cinema.

"Gostaria de homenagear um grande amigo, Val Kilmer", disse Cruise, do palco do Caesars Palace. "Não consigo expressar o quanto admiro seu trabalho, o quanto fui grato e honrado por tê-lo ao meu lado em Top Gun e por seu retorno em Top Gun: Maverick. Acho que seria muito bonito se pudéssemos fazer um minuto de silêncio juntos, porque ele amava o cinema e deu muito para todos nós."

Ao encerrar o tributo, Cruise completou, dirigindo-se ao amigo: "Desejo a você o melhor nessa próxima jornada".

A parceria entre Maverick e Iceman

Em Top Gun, Kilmer deu vida ao piloto Iceman, inicialmente rival de Maverick (Cruise), na escola de elite da Marinha norte-americana. A química entre os dois ajudou a transformar o longa em um fenômeno global, arrecadando mais de US$ 350 milhões, quase 2 bilhões de reais, e elevando ambos ao status de astros internacionais.

A sequência lançada em 2022 trouxe uma cena de reencontro entre os personagens, marcada por emoção e despedida. Diagnosticado com câncer de garganta em 2015, Kilmer havia perdido quase toda a capacidade de falar. Para recriar a voz do ator no filme, a produção recorreu ao uso de inteligência artificial.

Última cena de Val Kilmer no cinema

No reencontro de Top Gun: Maverick, Iceman aparece como um almirante prestes a morrer, e escreve no computador: "A Marinha precisa do Maverick. O garoto precisa do Maverick. Foi por isso que lutei por você. É por isso que você ainda está aqui."

Cruise, que já havia revelado ter se emocionado ao gravar a cena, voltou a exaltar a importância de Kilmer: "Ele é um ator tão poderoso que voltou a ser o Iceman no momento em que entrou em cena", disse, em entrevista anterior ao Jimmy Kimmel Live.