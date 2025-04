Tiago é gay em 'Vale Tudo'? Relembre com quem ele fica na 1ª versão

No capítulo de quinta-feira (3), do remake de "Vale Tudo" (Globo), a sexualidade de Tiago (Pedro Waddington) foi questionada.

Tiago é gay?

Marco Aurélio (Alexandre Nero) não gosta de ver o filho chorando ao assistir um filme. Depois disso, Renato (João Vicente de Castro) questiona se o vilão teria algum problema se descobrisse que o filho é gay.

Não se sabe ainda qual será a sexualidade de Tiago no remake, mas na primeira versão da trama, exibida em 1988, ele era heterossexual. Assim como está acontecendo na novela atual, o jovem também era muito sentimental e chorava ouvindo música.

André (Breno Ferreira) em 'Vale Tudo' Imagem: Léo Rosário/Globo

Em certo momento da história, o filho de Heleninha (Paolla Oliveira) se torna melhor amigo de André (Breno Ferreira). Marco Aurélio fica irritado ao flagrar várias vezes os dois sozinhos no quarto, mas nada nunca aconteceu entre os dois. Porém, não sabemos se existirá ou não algum interesse romântico entre eles no remake.

Na versão de 1988, Tiago começa a namorar Fernanda (Ramille). Mesmo com as reclamações de Odete Roitman (Débora Bloch), que não gosta de ver o neto com uma moça pobre, o jovem fica com a filha de Eunice (Edvana Carvalho).

Fernanda (Ramille) em 'Vale Tudo' Imagem: Manoella Mello/Globo

A novela "Vale Tudo", escrita por Manuela Dias, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.