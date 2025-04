Filme de terror fez Robert Pattinson dormir com facas: 'No meu pescoço'

Protagonista de "Mickey 17", longa que estreou no Brasil no começo de março, Robert Pattinson, 38, revelou que passou a ter medo de filmes de terror.

O que aconteceu

Quando mais jovem, Robert Pattinson tinha costume de ver thrillers aterrorizantes. No entanto, de acordo com o ator, ele se tornou mais sensível ao acompanhar produções de suspense e terror. Em certo dia, viveu momentos de muita tensão ao ver um longa do gênero.

Eu me senti muito aterrorizado. Tive que fazer uma reunião com um diretor, e ele tinha feito esse filme de terror, e eu o assisti, e fiquei pensando que alguém estava invadindo minha casa Robert Pattinson

Pattinson dormiu com facas após assistir a um filme de terror. Declaração do ator aconteceu no canal do Youtube da revista QG, no qual bateu um papo com Bong Joon-ho, 55, cineasta vencedor do Oscar por "Parasita" (2021) e diretor de "Mickey 17".

Eu estava sentado no meu sofá com duas facas de cozinha, esperando a pessoa entrar. E, então, eu adormeci com elas, basicamente no meu pescoço, no sofá Robert Pattinson

Um dos títulos da franquia "Sorria" pode ser o filme que assustou o astro. Apesar do nome do longa não ter sido revelado por Robert Pattinson, a sugestão do portal IndieWire é que ele esteja se aprofundando no trabalho de Parker Finn, diretor de "Sorria" (2022) e "Sorria 2" (2024) e também quem está dirigindo o remake de "Possessão", do qual Pattinson fará parte.