Tom Cruise se pendura em avião na despedida de 'Missão: Impossível'

Uma nova prévia de "Missão: Impossível 8" mostrou Tom Cruise, 62, pendurado em um avião de ponta-cabeça.

O que aconteceu

O trecho inédito, ainda não divulgado para o público, foi exibido durante um painel da Paramount Pictures na CinemaCon. O evento revelou novos detalhes do filme que deve ser o último desdobramento da saga do protagonista Ethan Hunt, interpretado por Cruise.

A despedida do astro da franquia será marcada por mais momentos de muita ação. No vídeo apresentado na conferência, Tom aparece preso a uma aeronave desgovernada, se jogando no mar do convés de um navio, sendo lançado de um jato, além de se envolver em vários embates, tiros e explosões.

O trailer inédito também mostrou trechos de filmes antigos da franquia "Missão: Impossível". Como um capítulo final na história, a produção deve resgatar a trajetória de Hunt até o presente.

Além de Cruise, o último capítulo da saga traz o retorno de personagens de outros filmes da série. O elenco inclui artistas como Hayley Atwell, Angela Bassett, Vanessa Kirby, Pom Klementieff, e novos nomes, como Hannah Waddingham, Janet McTeer e Nick Offerman.

"Missão: Impossível — O Acerto Final" está previsto para chegar aos cinemas em maio de 2025.