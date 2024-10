A Fazenda 16: Gizelly critica Vanessa fugir de prova: 'Tá num spa'

Enquanto Gizelly prepara o almoço de A Fazenda (Record), ela e Zé Love conversaram sobre o jogo de Vanessa e as possibilidades da roça desta quinta-feira (31).

O que aconteceu

Com a vitória de Luana como Fazendeira, os peões falaram sobre o poder vindo da Prova de Fogo. De acordo com as regras do jogo, os peões sorteados na semana anterior, não podem competir novamente na semana seguinte. "Minha amiga não quer ir", diz Love em tom de deboche sobre Vanessa. "Não sei que medo é esse."

"Todo mundo vai", responde Gizelly. "Mas é isso tá num spa."

Zé critica que essa recusa de Vanessa impede ela mesma de conquistar os prêmios. "Sabe o que é pior? Uma prova que pode ganhar dinheiro, pode ganhar imunidade."

"Ajudar o grupo", completa a ex-BBB. "É muito fácil esse jogo de vinde a mim, o grupo faz tudo por ela."

Enquanto Love, Gizelly e Flor trabalham na cozinha, eles reclamam que outros peões não os estão ajudando. Babi, Vanessa e Camila e Flora estão sem responsabilidades com os animais e não ajudam. Flor critica que Nessa não gosta de fazer atividades domésticas.

"Mas olha a Vanessa, porque ela só vai limpar o negócio, guardar louça e mais nada", critica Flor. "E finge que passa o pano no móvel ali. Vamos ver. Vai ter que limpar bem a casa, entendeu?"

"O Zé vai fiscalizar para mim", responde Gizelly.

Logo, os peões passam a conversa sobre quem continuará no jogo após a 6ª roça. Gizelly diz que acredita que Sacha não será eliminado desta vez. "Não é possível, eu devo tá ficando louco. Como as pessoas lá fora não estão vendo o que a gente vê?"

