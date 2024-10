Doralice vive nova tragédia e ganha ajuda de anjo em 'Volta por Cima'

Doralice, personagem de Tereza Seiblitz em "Volta por Cima " (Globo), não tem paz. Após a morte precoce de seu marido, Lindomar (MV Bill), ela enfrentará um dia desesperador.

O que vai acontecer

Um incêndio vai atingir o barracão onde Doralice está costurando fantasias para o desfile. Ela será surpreendida enquanto trabalha e ficará desesperada.

Propensa a ter um ataque do coração, a mãe de Tati (Bia Santana) fica ainda mais aflita. Vale dizer que Doralice precisou ser internada recentemente por conta de seu problema cardíaco e preocupou Madá com seu estado de saúde debilitado.

Jão (Fabrício Boliveira) ficará sabendo do incêndio e irá na companhia de Madá ao local. Os dois vão procurar por Doralice, mas querendo proteger a amada, o sambista resolverá ir sozinho encontrar a sogra.

Rápido e corajoso, Jão faz as vezes de um bombeiro e salva diversas pessoas do local. Em meio ao fogo, ele encontra não só Doralice, como também outros trabalhadores que estavam no barracão.

Doralice será levada ao hospital mais uma vez, marcando uma nova desavença na família. Osmar (Milhem Cortaz) vai querer mostrar serviço e exigirá que a irmã vá morar com ele na casa de Violeta (Isabel Teixeira).

A novela "Volta por Cima", escrita por Claudia Souto, vai ao ar de segunda a sábado, às 19h30, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.